Indiase obligatie trekt meer buitenlandse beleggers

Vanaf juni worden Indiase obligaties in de JP Morgan GBI EM Local Currency Index opgenomen. Door de eigendomsbasis van de staatsobligaties te verbreden en de liquiditeit te verhogen, versterkt India zijn financiële positie. Voor beleggers biedt het ook kansen, stelt Kenneth Akintewe, Head of Asian Sovereign Debt bij abrdn.

“De opname in de index vindt gefaseerd plaats over een periode van 10 maanden. In die periode verwacht ik een instroom naar de Indiase staatsobligatiemarkt van $ 25 tot 30 miljard. Beleggers die de index volgen, zullen hun portefeuilles dienovereenkomstig in balans brengen. Dat gebeurt overigens al: in de eerste 4 maanden van 2024 stroomde $ 7 miljard naar de Indiase staatsobligatiemarkt. Over heel 2023 was dit $ 8 miljard”, aldus Akintewe.

De Indiase centrale bank is, met een deviezenreserve van zo’n $ 600 miljard, een van ’s werelds grootste centrale banken. De bank maakt doelgericht gebruik van de volatiliteit van de roepie om de koers in goede banen te leiden, aldus Akintewe: “Ondanks de laagste wisselkoers van de roepie in 20 jaar, met een impliciete volatiliteit van 3,7% in 1 jaar, is de Indiase inflatie gestaag gedaald sinds de piek van 7,8% in april 2022. De inflatie kwam in maart 2024 uit op 4,85%, wat lager is dan de beleidsrente (6,5%) en de obligatierente (7,1%). Dit scenario geeft de centrale bank van India voldoende ruimte om haar belangrijkste rentetarief de komende 12 tot 18 maanden met maximaal 100 basispunten te verlagen mocht dat nodig zijn.”

Ondertussen voert de regering haar hervormingsagenda uit, waartoe ook het versoepelen van de regels omtrent buitenlandse investeringen en faillissementswetten behoren. India bouwt tegelijkertijd aan een alomvattend digitaal ecosysteem, inclusief een voor iedereen toegankelijke digitale infrastructuur, dat goed uitpakt voor e-commerce en ook de toegang tot bank- en kredietverlening vergoot.

Akintewe: “Tegen de achtergrond van toenemende spanningen tussen China en de VS wenden beleggers zich steeds meer tot India. Ze zijn met name geïnteresseerd in tech- en schone energiesectoren. De voortdurende hervormingsinspanningen en het groeiende vertrouwen in het vermogen van India om risico’s in toom te houden, zorgen voor een aantrekkelijk beleggingsklimaat.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19760 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht