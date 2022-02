Inflatie minder heet gegeten, als zij wordt opgediend

In december namen, volgens de consumentenprijzenindex van het CBS, de energiekosten van huishouden met 75% jaar-op-jaar toe. Het grootste aandeel daarin waren elektriciteitsprijzen, die een stijging lieten zien van maar liefst 104% jaar-op-jaar. Daarmee leveren de energieprijzen de grootste bijdrage aan de hoge inflatie (3.5% van de 5.7% in December). De Visie van ABN Amro.

Maar er is een discrepantie tussen wat huishoudens daadwerkelijk betalen aan energie en de gemeten energiekosten in de consumentenprijzenindex. Uit onze eigen transactiedata meten we de daadwerkelijke afdrachten van huishouden aan energie- en watermaatschappijen en daar bleek de totale jaar-op-jaar stijging van kosten in december gemiddeld ongeveer 0% te zijn, in plaats van 75%.

De inflatie is hoog en blijft waarschijnlijk de komende maanden nog hoog. In januari zien we bijvoorbeeld in de transactiedata dat huishoudens jaar-op-jaar 30% meer betalen aan energiekosten, hoogstwaarschijnlijk omdat in deze maand veel vaste contracten zijn herzien (met een hogere prijs). Desalniettemin ligt dit percentage nog ruim onder de gerapporteerde cijfers van het CBS in December vorige jaar (75%).

Het negatieve effect van de hoge energieprijzen op de gemiddelde koopkracht is naar alle waarschijnlijkheid dus een stuk lager dan de inflatie doet suggereren. Vanwege de lange looptijd van contracten, de relatief milde winter en investeringen in de verduurzaming van woningen, ervaren consumenten relatief minder pijn in de portemonnee door de scherpe stijging. Bovendien wordt de energiebelasting eenmalig verlaagd in 2022, een gemiddeld huishuiden betaalt daardoor dit jaar 400 euro minder belasting.

