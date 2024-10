Inflatieverwachting loopt op

De centrale banken in het Westen zijn ervan overtuigd dat de inflatie richting het beoogde doel van 2% gaat. Daarom heeft de Amerikaanse Federal Reserve de rente in september ongebruikelijk stevig verlaagd. Ook de Europese Centrale Bank heeft de rente al twee keer verlaagd.

Alexis Bienvenu van LFDE: “Toch zijn de inflatieverwachtingen in de VS weer aan het stijgen, van 1,7% naar 2,3% op 1 jaar. Dit heeft gezorgd voor een sterke stijging van de lange rente, van 3,6% naar 4,2%. In Europa is de inflatie echter stabiel gebleven, waardoor de lange rente slechts licht steeg van 2,1% naar 2,3%. De euro is 2,8% in waarde gedaald ten opzichte van de dollar.”

Deze trends wijzen op enkele zorgen. Ten eerste lijkt de markt er steeds meer van uit te gaan dat Trump de presidentsverkiezingen zal winnen. Zijn beleid wordt als inflatoir gezien, met onder andere invoerheffingen en een expansief begrotingsbeleid. Dit zou negatief kunnen zijn voor Europese exportbedrijven.

Daarnaast zou een strenger Amerikaans migratiebeleid de arbeidsmarkt kunnen verstoren, waardoor de lonen en inflatie zouden kunnen stijgen. Tegelijkertijd toont dit hoe belangrijk immigratie is geweest voor de Amerikaanse economische groei.

Deze ontwikkelingen laten ook zien hoe Europese economie in het slop zit, terwijl de VS positief verrast. Sommige ECB-bestuurders overwegen daarom een nog expansiever beleid, bang voor te lage inflatie zoals in de jaren 2010.

De westerse wereld drijft zo verder uit elkaar: in de VS vreest men voor te hoge inflatie, in Europa is er angst voor te lage inflatie. De wereldeconomie is duidelijk uit balans, ook al draait de motor nog.

Geschreven door: Eddy Schekman

