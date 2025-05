ING: ‘Tweederde bedrijven verwacht verduurzamingsinspanningen in 2025 te versnellen’

Uit onderzoek van ING onder Nederlandse bedrijven met 50 tot 1.000 werknemers blijkt dat tweederde van de managers verwacht hun verduurzamingsinspanningen in 2025 te versnellen. Ook de investeringen in duurzaamheid nemen toe: een kwart van de bedrijven verhoogde vorig jaar het budget, dat nu 25% van de omzet beslaat, tegenover 17% in 2024. Daarnaast stelt de helft van de bedrijven duurzaamheidseisen aan leveranciers, een stijging ten opzichte van 38% vorig jaar. Het ondernemersklimaat in Nederland is eveneens verbeterd; 53% van de managers beoordeelt dit als goed tot uitstekend, een flinke stijging ten opzichte van 37% in 2024. De houding ten opzichte van duurzaamheid is positief, waarbij 83% dit zo beoordeelt en 76% het als noodzakelijk beschouwt.

Toch zorgen politieke ontwikkelingen, met name het beleid van de Amerikaanse president Trump, voor onzekerheid. Bijna de helft van de managers ziet het presidentschap van Trump als de grootste invloed op hun bedrijfsvoering, meer dan het Nederlandse beleid. Als gevolg verwachten 29% minder zaken te doen met de VS, met minder export (21%) en import (20%). Dit compenseren zij deels door meer handel binnen Europa. Geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne, worden door 65% gezien als stimulans voor versnelde verduurzaming binnen Europa, met een nadruk op energie-onafhankelijkheid. Deze spanningen leiden ook tot zorgen over stijgende inflatie (69%) en rente (63%), wat gevolgen kan hebben voor de financiering van verduurzaming.

Consistent en effectief overheidsbeleid speelt een belangrijke rol; 64% van de bedrijven noemt dit als stimulerend, het hoogste sinds het onderzoek zes jaar geleden startte. Subsidies, zoals de Milieu- en Energie-investeringsaftrek, worden door de helft als belangrijkste prikkel gezien. Tegelijkertijd is er behoefte aan minder regeldruk en duidelijke beleidslijnen.

Steeds meer bedrijven streven naar het volledig af van het gas; in 2025 wil 11% dit bereiken, in 2026 stijgt dit naar 26%. Ook verplicht zakelijk elektrisch rijden neemt toe, met bijna de helft van de bedrijven die dit de komende jaren wil invoeren. Verduurzaming wordt steeds meer gezien als essentieel voor kostenbesparing, marktkansen en bedrijfssucces.

Financiële instellingen spelen een groeiende ondersteunende rol, vooral bij financiering. Ruim een kwart van de bedrijven wil meer begeleiding bij verduurzamingsfinanciering. Meer bedrijven maken gebruik van rentekortingen; 51% noemt dit belangrijk, tegenover 34% vorig jaar. Ongeveer een derde werkt samen met hun bank aan een verduurzamingsplan. Volgens Laurens de Vos van ING biedt deze samenwerking cruciale steun om verduurzaming verder te versnellen.

