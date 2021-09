Innovatief kredietfonds voor MKB-bedrijven

Financieringsplatform NLInvesteert lanceert een nieuw, innovatief kredietfonds voor MKB-bedrijven. Dit fonds maakt via cofinanciering 50 miljoen euro aan nieuwe kredieten mogelijk. Veel MKB-ondernemers zitten te springen om financiering maar krijgen die niet vanwege de terugtrekkende rol van banken. “NLI Bedrijfsleningenfonds biedt een oplossing door ondernemers en particuliere beleggers samen te brengen: bedrijven krijgen financiering op maat; beleggers een goed risicorendementsprofiel”, aldus Dirkjan Takke, oprichter van NLInvesteert.

MKB-bedrijven leveren in Nederland 70% van de werkgelegenheid en meer dan 60% van het BBP. Deze motor van de Nederlandse economie heeft na de lockdowns echter moeite om de eigen groei bij te houden. Dit vereist investeringen en dus kapitaal. Nederlandse banken hebben echter een stap teruggedaan in kredietverlening, mede onder invloed van steeds strengere regelgeving. Banken nemen daardoor steeds minder risico’s en moeten enorme buffers aanhouden. Als andere partijen zoals NLInvesteert het risicovolle deel van de lening faciliteren zijn banken echter toeschietelijker,

Het onafhankelijke financieringsplatform NLInvesteert biedt bedrijven sinds 2015 financieringsoplossingen. Deze oplossingen bestaan uit een kapitaalmix van banken, alternatieve financiers, crowdfunding via het platform van NLInvesteert en vanaf nu ook door een fonds dat leningen bundelt.

Particuliere beleggers zijn enthousiast over het platform. “De leningdelen via ons platform zijn doorgaans binnen een dag gefinancierd, door beleggers”, zegt Dirkjan Takke. “Zo maken we mogelijk dat MKB-ers toch financiering krijgen. Beleggers verstrekken het meer risicovolle kapitaal en verlagen daarmee het risico van de bank,”, aldus Takke.

Sinds 2015 heeft het platform voor 360 miljoen euro aan MKB-financiering gezorgd en is daarmee marktleider in Nederland. Omdat banken minder risico nemen, financieren zij tegen een scherpe rente tussen de 1 en 3%. De beleggers nemen meer risico en ontvangen daarom gemiddeld 8%. In de mix betaalt de ondernemer gemiddeld 4-5%.

