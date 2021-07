Investeren in tech is overleven

“Technologie is niet langer een aparte sector, het is nu verweven in elke industrie waarin wij beleggen. Kampioenen in innovatie zullen goed blijven gedijen in deze omgeving”, stelt vermogensbeheerder Jennison Associates.

“Wij verwachten bijvoorbeeld dat de versnelling in investeringsuitgaven (Capex) aan technologie, software en R&D zal aanhouden, vooral omdat ze voor bedrijven nu een ‘noodzaak om te overleven’ zijn geworden in plaats van een manier om kosten te besparen en een ‘nice to have’. De implicaties van deze verandering in Capex zullen op de lange termijn waarschijnlijk ingrijpend zijn.” Echter, in tegenstelling tot de laatste economische cyclus van 2009-2019 zijn de waarderingen nu meer een weerspiegeling van deze krachtige onderliggende trends.

Verandering

Volgens Jennison heeft de pandemie de adoptie van digitale technologieën met enkele jaren versneld, en zullen veel van deze veranderingen blijvend zijn. “Bedrijven begrijpen dat, om in deze nieuwe omgeving concurrerend te blijven, ze het strategische belang van technologie moeten zien als een essentieel onderdeel van de business. Ze doen het soort investeringen dat de trend in stand zal houden. Dit is op verschillende fronten te zien: ‘techheavy’ kapitaaluitgaven, e-commerce strategieën, de overstap naar de cloud, direct-to-consumer bedrijfsmodellen, en software applicaties.”

Superieure groei

Consumenten hebben zich nog sneller aangepast: het consumptiegedrag is het afgelopen jaar drastisch verschoven richting digitaal. “Wij geloven dat deze massale adoptie de basis zal vormen voor aanhoudende, superieure groei voor de juiste bedrijven. Wij zijn van mening dat grote, wereldwijde adresseerbare markten nog veel ruimte bieden voor langdurige omzet- en winstgroei. Veel disruptieve trends zullen de komende 3 tot 5 jaar verdubbelen.”

