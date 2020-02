Waarom investeren in vastgoed voor iedereen mogelijk moet zijn

De berichten over de steeds dalende rente en soms zelfs negatieve rente op spaargelden bij de bank vliegen ons om de oren. De algemene conclusie is eigenlijk dat spaargeld op de bank niets meer oplevert, sterker nog wie vermogend is moet zelfs gaan betalen! Tijd dus om te onderzoeken op welke manier spaargeld iets op gaat leveren.

Vastgoed

Vastgoed is een goed alternatief voor een ieder die op zoek is naar meer rendement uit spaargelden. Vastgoed is van origine een stabiele investering. Alle bronnen wijzen uit dat vastgoed uiteindelijk altijd stijgt in waarde. Daarnaast zien we dat vastgoed steeds meer een ‘luxe’ product wordt. Een huis kopen wordt voor starters steeds moeilijker. Daarnaast willen starters niet altijd direct kopen. Omdat ze hun leven ‘flexibel’ inrichten zetten ze dit patroon ook door in hun woonbehoefte. Huren wordt onder deze doelgroep steeds meer de norm.

Maar ook de toenemende een-ouderhuishoudens, globalisering en groeiende economie dragen bij aan de stijgende vraag naar huurwoningen.

Investeren in vastgoed is voor iedereen Vastgoed

Waar men altijd dacht dat investeren alleen mogelijk was voor zeer vermogende mensen zien we tegenwoordig steeds meer initiatieven ontstaan waarbij personen met een kleiner budget ook de mogelijkheid krijgen om in vastgoed te investeren. Dit is een positieve ontwikkeling want op deze manier krijgt iedereen de kans meer uit zijn of haar spaargeld te halen.

Tegenwoordig zijn er al vastgoedfondsen waarbij de minimale instap ligt op € 1000,-. Door gebruik te maken van de nieuwste digitale technieken worden processen eenvoudiger en goedkoper. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt om instapmodellen te verlagen. Ook Nx’ change zag de groeiende behoefte aan deze vorm van investering. Samen met Max Property Group lanceerde ze eind 2019 het eerste vastgoedproject op hun platform.

Investeren in vastgoed kost tijd

Bij het investeren in vastgoed komt veel kijken. Denk maar eens aan de regelgeving op nationaal en lokaal niveau. Er is een huurwet waar u rekening mee moet houden, maar er is ook lokale regelgeving waar u aan moet voldoen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al het onderhoud dat vastgoed nodig heeft. Wie wil investeren in vastgoed moet er dus rekening mee houden dat dit beslag gaat leggen op uw tijd, tijd die u wellicht helemaal niet heeft.

Een manier om toch in vastgoed te kunnen investeren is door bijvoorbeeld te investeren in een vastgoedfonds. Deze manier van investeren biedt u de mogelijkheid om in het stabiele product ‘vastgoed’ te investeren zonder dat u er zelf veel kennis van hoeft te hebben of er veel tijd mee kwijt bent.

Hoe komt een fonds aan de beste deals?

In de huidige markt is het voor een particuliere belegger moeilijk om aan de beste deals te komen. Gaat u naar een open huis dat via Funda gepubliceerd wordt, dan kunt u er vergif op innemen dat u op de bezichtiging nog 20 mensen aantreft. Dit is uiteraard nadelig voor uw onderhandelingspositie.

Max Property Group beschikt over een eigen aankoop tak. Dit betekent dat wij als fonds zelf ons aanbod uit de markt aantrekken. Door jarenlange ervaring hebben we een groot netwerk opgebouwd in Rotterdam. Vanuit dit netwerk lukt het Max Property Group om al het vastgoed off market aan te kopen. Dit betekent dat wij vastgoed aankopen dat nog niet gepubliceerd staat op Funda. Dit is gunstig voor onze onderhandelingspositie en zal zich uiteindelijk vertalen in het aan u uitgekeerde rendement.

Zorg dat u investeert bij professionals

Als u wilt investeren in een vastgoedfonds is het goed om te kijken naar de professionaliteit van het fonds. Zijn er mensen bij betrokken die kennis hebben van vastgoed? Hoe goed kent het fonds de markt waarin ze investeren? Dit zijn relevante vragen die mede het succes van het fonds bepalen.

Max Property Group kenmerkt zich door kennis. Het label is opgebouwd door echte vastgoed professionals waarbinnen iedereen zijn of haar eigen specialiteit heeft. Daarnaast verzorgt Max Property Group het gehele proces van aankoop, renovatie tot verhuur en beheer zelf. Dit betekent dat we altijd de kwaliteit van het vastgoed en de huurders kunnen waarborgen. Een grote meerwaarde als u een veilige investering zoekt.

Max Property Group streeft er dan ook naar het investeren in vastgoed mogelijk te maken voor iedereen!

Deel dit artikel

Geschreven door: Esther Dekker Drs. Esther Dekker, vastgoed directeur van Dominium en Max Property Group Nederland én verhuurspecialist binnen Max Property Rentals in Rotterdam



Over Drs. Esther Dekker



Ruim 10 jaar geleden zette ik mijn eerste stap in de vastgoedwereld. Als Master of Science (MSc) kreeg ik de kans om meer dan een jaar lang onderzoek te doen naar huisvestingsbeleid in Nederland. Huisvestingswetten, huisvestingsverordeningen, vergunningen ect. Niets is mij vreemd in deze dynamische markt. De mogelijkheid krijgen om mee te werken aan een uniek blockchain project zie ik als een unieke kans om mijn klanten te kunnen voorzien van relevante kennis van technologieën van de toekomst.

“Mogelijkheden creëren en nieuwe technieken toepasbaar te maken op deze dynamische markt, dat is waar ik iedere dag voor sta”.

Meer informatie over Blockchain en vastgoed? Kijk op www.dominium.me

Volg mij via



Bekijk alle 25 berichten van Esther Dekker

Terug naar het nieuws overzicht