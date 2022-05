Italië beperkt renteverhogingen ECB

Beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank in de maand juli voor het eerst sinds 2011 de beleidsrente verhoogt, afhankelijk van de economische data in mei en juni. Maar veel verder dan deze normalisatie van het monetaire beleid kan de ECB niet gaan, concludeert Gilles Moëc, hoofdeconoom bij AXA Group.

Oorzaak is de snel oplopende rente op Italiaanse staatsobligaties, waardoor herfinancieren flink duurder wordt. “Zoals gewoonlijk is Italië het ‘zenuwpunt’”, schrijft Moëc in zijn meest recente Macrocast (zie onderstaand). “De laatste ontwikkelingen zijn verontrustend. De 10-jaarsrente in Italië is de afgelopen week door de 3% gebroken en kwam vrijdag bij het sluiten van de markt uit op 3,14%. Dit weerspiegelt zowel de algemene verwachting van hogere rentes in heel Europa als de stijging van de specifieke risicopremie van het land, die blijkt uit de toename van de spread ten opzichte van Duitsland.”

Hierdoor treedt een fragmentatierisico op, hetgeen schadelijk kan zijn voor de Europese economie. Moëc: “Fragmentatierisico’s zijn een specifieke bron van tegenwind voor de economie van de eurozone en een oplossing ervoor ontbreekt nog altijd.”

Volgen Moëc lijkt 3,1% misschien niet veel voor een Italiaans 10-jaars rendement gezien de geschiedenis van de lokale obligatiemarkt. “Maar de stijging van de financieringskosten kan het moeilijker maken voor Italië om te reageren op een verdere verslechtering van de economie, vooral als de prijzen voor energie weer stijgen als er een nieuw sanctiepakket wordt samengesteld door de EU.”

Moëc houdt rekening met slechts twee renteverhogingen dit jaar, gevolgd door een lange pauze zodra de rente weer op nul staat. “Wij denken niet dat de eurozone in de tweede helft van het jaar aan veel hardere macro-economische omstandigheden kan ontsnappen, die de ECB uiteindelijk de hand boven het hoofd zullen houden.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17312 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht