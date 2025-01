Jan-Paul van de Kerke (ABN Amro): ‘Invoerheffingen vergroten kans op meer renteverlagingen ECB’

Volgende week donderdag volgt de eerste ECB vergadering van 2025. De raad van bestuur van de ECB verlaagt de belangrijkste rentetarieven vrijwel zeker met nog eens 25 basispunten. Dit brengt de depositorente van de huidige 3,00% op 2,75%. Dit is volledig ingeprijsd door financiële markten en het is ook de overweldigende consensus van analisten. Dat zegt Jan-Paul van de Kerke, senior econoom bij ABN Amro.

De centrale visie van de raad van bestuur is dat de inflatie in de 2e helft van dit jaar duurzaam de doelstelling van 2% zal bereiken, dat de economie zich voorzichtig verder herstelt en dat de stand van monetair beleid nog steeds restrictief is. Tegen deze achtergrond is men het er over eens dat de beleidsrente teruggebracht moet worden naar een meer neutraal niveau. Het neutrale niveau is onderwerp van discussie, maar rond 2% lijkt een niveau te zijn waar de meeste beleidsmakers van de ECB achter staan. Verschillende leden van de Raad van Bestuur van de ECB hebben gezegd dat we dit renteniveau tegen (ongeveer) de zomer moeten bereiken. Daarnaast lijkt er brede consensus te zijn dat het tempo van 25 basispunten per vergadering gepast is.

De ECB heeft duidelijk aangegeven dat ze data dependent zijn en per beleidsvergadering kijken wat de meest gepaste koers is. Wij denken dat inkomende data en economische ontwikkelingen significant moeten afwijken van de huidige ECB verwachtingen om de centrale bank op andere gedachten te brengen. De lat voor het afwijken van dit geleidelijke renteverlagingstraject lijkt op dit moment vrij hoog te liggen.

Accommoderend beleid Wat er na het bereiken van meer neutrale renteniveaus gebeurt, hangt voor een groot deel af van het invoerheffingenbeleid van de nieuwe Amerikaanse regering. En dan vooral hoe dit de groei en inflatievooruitzichten raakt. Op dit moment heeft geen enkele ECB bestuurder zich sterk gemaakt voor een accommoderend beleid, dat wil zeggen een renteniveau onder de neutrale rente waarbij de economie wordt gestimuleerd in plaats van afgeremd. ECB beleidsmakers nemen logischerwijs een afwachtende houding aan. Aanwijzingen voor een meer dovish standpunt kunnen we vinden in hoe er over de economische impact van invoerheffingen gedacht wordt. Iedereen is het erover eens is dat invoerheffingen slecht zijn voor de groei, er is echter minder consensus over de gevolgen van invoerheffingen voor de inflatie.