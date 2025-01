Jan-Paul van de Kerke (ABN Amro): ‘Meer renteverlagingen ECB in 2025’

Een belangrijke signaal voor dit voornemen van de ECB was de constatering van mevrouw Lagarde dat de inflatierisico’s meer in evenwicht zijn gekomen en dat de inflatiedoelstelling in zicht komt. De afgelopen maanden werden de risico’s voor inflatie vooral opwaarts gezien. Hoge aanhoudende loonstijgingen kunnen immers tot nieuwe inflatiedruk leiden. Nu de loongroei weliswaar op een hoog niveau staat maar naar verwachting gedurende 2025 matigt, komen ook de risico’s voor inflatie meer in evenwicht.

Onzekere factor

Het is onzeker wat er met de rente gebeurt na het bereiken van het neutrale renteniveau. Het rentebeleid van de ECB hangt dan af van hoe de inflatie en economische vooruitzichten zich ontwikkelen. Een belangrijke factor van onzekerheid is de mogelijke invoering en impact van Amerikaanse invoerheffingen. Wij gaan nu uit van een scenario waarin de VS in de 2e helft van 2025 de wereldwijde invoerheffingen langzaam opschroeft.

Het resultaat van dit scenario is een hogere inflatie in de VS, maar lagere inflatie in de eurozone tegen het einde van 2025 (hierover meer in onze Global Outlook; The Year of the Tariff). Voor Europa betekent deze lagere inflatie en lagere groei dat de ECB meer renteverlagingen doorvoert om de groei te ondersteunen. Wij zien daarom ook ruimte voor verdere renteverlagingen in de tweede helft van 2025.

Signalen verdere renteverlagingen

In december is de lange rente licht gestegen. Wereldwijde onzekerheid als ook signalen van minder renteverlagingen gedurende 2025 zorgden voor een opwaarts effect op wereldwijde renteniveaus. Wij denken dat Europese rentes de komende maanden gestaag verder dalen naarmate de signalen van verdere renteverlagingen duidelijker worden.

Wisselkoersraming EUR/USD ongewijzigd

Sinds begin oktober is de Amerikaanse dollar verder geapprecieerd ten opzichte van de euro. Dit heeft zich ook in de laatste maand van 2024 voortgezet. De verwachtingen rondom Amerikaanse invoertarieven, het vooruitzicht van meer renteverlagingen door de ECB en juist minder in de VS zetten naar verwachting blijvende druk op de EUR/USD wisselkoers.