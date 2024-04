Janus Henderson: ‘Marktverwachtingen Japanse rentebeleid’

De Bank van Japan heeft besloten de rente voor het eerst in 17 jaar te verhogen en ook de verschillende kwantitatieve versoepelingsmaatregelen stop te zetten.

De markt verwacht één volgende verhoging in de tweede helft van 2024 en nog een in 2025; bij elkaar 50 basispunten. Dit een conservatieve schatting, meent Junichi Inoue, hoofd Japanse aandelen bij Janus Henderson Investors.

De aangekondigde loonstijgingen voor het nieuwe fiscale jaar, die vorige week werden bekendgemaakt, overtroffen de verwachtingen aanzienlijk. Dat heeft waarschijnlijk het rentebesluit en de timing ervan ondersteund, denkt Inoue. Gezien de impact van loonsverhogingen op het inflatiecijfer, zouden twee renteverhogingen nog steeds een aanzienlijke reële negatieve rente handhaven. De markt moet toekomstige persoonlijke consumptie, inkomens, inflatiecijfers en rentetrends herzien, wat een positief effect kan hebben op de aandelenmarkt.

Vorig jaar was er nog een gemiddeld loonstijgingspercentage van 3,6% in reactie op de inflatie, het hoogste stijgingspercentage in deze eeuw. Toch hield de stijging geen gelijke tred met de inflatie, wat resulteerde in aanhoudend negatieve reële inkomensgroei. Echter, niet alleen inflatie bepaalt de inkomensgroei en Japan had een trigger nodig om een nieuw regime voor aanhoudende inkomensgroei en de voortzetting van een stabiele, zachte inflatietrend in te gaan. En dat gebeurde verrassend genoeg.

Forse loonsverhogingen

Met nog maar een halve maand tot het begin van het nieuwe begrotingsjaar kondigden grote bedrijven loonsverhogingen aan die ver boven het huidige inflatiecijfer van ongeveer 2% lagen: Subaru met +5,0%, Kirin met +7,5%, Hitachi met +5,5%, Dai-ichi Life met +6,0%, en Nippon Steel met +14,2%. In kleine en middelgrote ondernemingen werden ook loonsverhogingen van 4-5% gezien. In de forse loonsverhogingen is de wens terug te zien om het langdurige probleem van lage lonen voor werknemers te corrigeren, die in vergelijking met de continu gestegen salarissen voor werknemers in het buitenland, dividenden en directievergoedingen, zijn achtergebleven.

Ondanks toenemende bedrijfswinsten en verbeterde productiviteit in Japanse bedrijven, zijn de reële lonen voor binnenlandse werknemers al meer dan 20 jaar gelijk gebleven door prijsstagnatie. Het lijkt erop dat de loonaanpassing over meerdere jaren wordt uitgevoerd. Volgens Inoue kan de loonstijging worden gezien als resultaat van de bedrijfshervormingen. Die zijn al 12 jaar geleden begonnen, en hebben nu eindelijk de lonen bereikt.

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

