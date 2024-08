JDE Peet’s schiet omhoog

JDE Peet`s N.V. (JDEP) steeg aanzienlijk met 9.8% en sloot op 20.28 euro.

TA-commentaar Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 3 augustus 2022, toen de stijging 11.5% was. Het aandeel genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de weerstand bij 18.80 euro in een dubbele-bodem patroon. Een verdere stijging tot 19.40 euro in de loop van één maand is waarschijnlijk. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 22 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met zeven keer de gemiddelde omzet per dag.”

Over de eerste zes maanden steeg de omzet met 5,6% tot 4,2 miljard euro en nam het aangepaste bedrijfsresultaat toe met 17,5% tot 692 miljoen euro. In China was sprake van een sterke groei. Ook online was een aanjager voor de afzet.

