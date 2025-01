Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘GE Vernova biedt duurzame belegger gespreid bedje’

Duurzame beleggers zijn in de afgelopen vier jaar niet verwend met rendement. De in 2020 zo populaire iShares Global Clean Energy UCITS ETF is bijvoorbeeld sindsdien met 60% gedaald. GE Vernova, dat gisterenavond de jaarcijfers presenteerde (omzet $35 miljard, nettowinst $1.6 miljard), weet als een van de weinige bedrijven wel te profiteren van de energietransitie. De Amerikaanse grootmacht boekt succes met een breed gespreide portefeuille van industriële oplossingen die wereldwijd worden verkocht. Dat stelt Jean-Paul van Oudheusden van eToro.

GE Vernova ontstond in 2023 als afsplitsing van de duurzame tak van conglomeraat General Electric. De industriële onderneming ontwikkelt technologie voor krachtcentrales op gas en nucleaire energie, onderdelen voor windturbines, elektriciteitsnetwerken en energieopslagsystemen. Het bedrijf ondervindt problemen bij de winddivisie, net als Siemens Energy, Vestas en Ørsted, dat deze week nog een winstwaarschuwing gaf, maar compenseert dat ruimschoots met de andere onderdelen. Krachtcentrales en elektriciteitsnetwerken behoren tot de kerninfrastructuur in het ecosysteem van AI-datacenters, waar op dit moment verreweg het grootste deel van alle investeringen naar toe gaat. De aankondiging gisteren van het door president Trump gesteunde Project Stargate, waarvoor maar liefst $500 miljard wordt gezocht, lijkt wellicht koren op de molen van GE Vernova te zijn.

Waarom lukt het GE Vernova (en Siemens Energy) wel? Het succes van ondernemingen die zich inspannen voor de energietransitie hangt af van een langjarig commitment van overheden en investeerders tegelijkertijd. Het gebrek daaraan in de belangrijkste reden waarom bedrijven falen. Een goed voorbeeld daarvan is het Nederlandse Alfen, dat zich naast laadpalen ook richt op elektriciteitsnetwerken en energieopslag. GE Vernova is wat dat betreft veel beter gepositioneerd. Onderdeel van de erfenis van General Electric is een sterke band met de Amerikaanse overheid, die ook grote invloed heeft op andere overheden wereldwijd. Bovendien heeft het bedrijf een ruime kaspositie van $8,2 miljard, zo blijkt uit de laatste cijfers, waarmee tegenvallers zoals bij de windturbines kunnen worden opgevangen. Het enige Westerse bedrijf met een soortgelijke positionering is Siemens Energy, dat nauw samenwerkt met de Duitse overheid.

GE Vernova voor beleggers Zoals ASML en NVIDIA ‘picks & shovel plays’ zijn voor de digitale transitie, zo zijn GE Vernova en Siemens Energy dat voor de energietransitie. Dat is beleggers niet ontgaan. Beide aandelen stegen in 2024 vanaf 2 april (de dag dat GE Vernova een eigen beursnotering kreeg) met meer dan 200%. GE Vernova heeft in de eerste weken van 2025 alweer een nieuwe koersstijging van 30% op de teller staan. Bij Siemens Energy is dat 10%. Voor beide bedrijven zit er meer in het vat, met als grootste risico’s voldoende financiering, het uitblijven van vergunningen en tegenslagen tijdens de executie. Het grootste verschil tussen beide is om dit moment dat president Trump zich achter (een deel van) de energietransitie lijkt te scharen, terwijl er in Duitsland op 23 februari eerst nieuwe verkiezingen moeten plaatsvinden.

