Jerome Janssen (Schroders): ‘Bouwen’

Overheden proberen via bestedingen de economie weer aan te zwengelen. Daarin kan infrastructuur een uitermate belangrijke spelen vindt Jerome Janssen, Co-Head of Equity Investments, Infrastructure Equity, bij Schroders.

Wereldwijd heeft de economie een enorme deuk opgelopen door de coronacrisis. Infrastructuur kan een belangrijke rol spelen in het herstelproces. De Britse premier sprak over een infrastructurele revolutie om de economie te doen herleven. In veel stimuleringspakketten zal infrastructuur een centrale plek innemen omdat het vaak de ruggengraat de economie is. De modernisering van de infrastructuur maar ook de ontwikkeling van duurzame energie en de digitale revolutie zullen de infrastructuurinvesteringspijplijn snel vullen.

Vanuit beleggingsoogpunt is er sprake van een relatief jonge markt, die pas de laatste 15 jaar echt volwassen is geworden. Toegang krijgt men via de obligatie- en aandelenmarkt. Infrastructurele aandelen bieden een hoger rendement en vormen het grotere gedeelte van de markt. Maar beleggen daarin vraagt wel expertise en een lange betrokkenheid.

Infrastructuurbeleggingen kennen een hoge mate van zichtbaarheid, met een lage volatiliteit vanwege het essentiële karakter van infrastructuurprojecten. De behoefte aan energienutsbedrijven, water- en afvalbeheer of telecominfrastructuurnetwerken verdwijnt niet door een economische vertraging op korte termijn.

Verschillen met private equity

Het verschil met conventionele private equity ligt in de aard van het rendement, en vaak in de relatie met de tegenpartij. Bij private equity zijn de rendementsverwachtingen over het algemeen gebaseerd op de meerwaarde die wordt behaald bij het afstoten van de belegging. Bij infrastructuurbeleggingen bestaat het rendement uit consistente kasstromen. De beleggingshorizon is ook lang – doorgaans is ongeveer tien jaar of langer nodig om de plannen voor waardecreatie uit te voeren. Ten slotte zijn stakeholders vaak overheidsinstanties of gemeenten, wat een politiek element toevoegt aan de uitvoering. Dit vereist ook een langetermijnbenadering.

