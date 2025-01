Joey van Hanegem (Ebury): ‘Tariefplannen Trump slechtste scenario voor wereldwijde groei’

2024 werd gekenmerkt door politieke omwentelingen, forse koerswijzigingen van centrale banken en een ongekend florerende Amerikaanse economie. Al deze ontwikkelingen speelden de Amerikaanse dollar in de kaart. Voor 2025 krijgen investeerders met een reeks onzekerheden te maken, die de koers van vreemde valuta kunnen maken of breken. Vooral de onzekerheid in het beleid van de regering Trump in de VS, hangt als een zwaard van Damocles boven de markt. Waar moeten we het komende jaar vooral op letten? De visie van Joey van Hanegem, Foreign Exchange Dealer bij Ebury Nederland.

1. Trumponomics 2.0

De grootste onzekere factor voor foreign exchange investeerders is en blijft het beleid van Trump in zijn tweede termijn als president van de VS. De impact van zijn tariefplannen op de wereldeconomie is in potentie enorm. Het opleggen van algemene tarieven op alle importen zou het slechtste scenario zijn voor de wereldwijde groei en het meest optimistisch voor de dollar.

De verwachting is echter dat nieuwe invoerrechten gericht zullen zijn op specifieke sectoren en landen, met name China, Mexico, Canada en de EU. Tegelijkertijd moeten we er ook niet vreemd van opkijken wanneer Trump zijn aankondigingen voor importtarieven vooral gebruikt als inzet bij onderhandelingen. Toch moeten we er rekening mee houden dat zelfs de kleinste verhoging van invoerrechten zal leiden tot een zwakkere economische groei wereldwijd. De zwaarste klappen zijn te verwachten in de opkomende markten die verweven zijn met de Chinese economie, zoals Indonesië, Vietnam en Maleisië.

2. Mogelijke afzwakking van wereldwijde groei

De importtarieven die Trump in het verschiet heeft, kunnen in potentie leiden tot een handelsoorlog. Dit leidt onherroepelijk tot een zwakkere groei van de wereldeconomie en werkt inflatie in de hand. De dollar zal het als save haven goed doen, terwijl de valuta van opkomende markten het zwaar te verduren krijgen.

Economische activiteit in de VS kan enigszins afnemen door strenger immigratiebeleid en een Federal Reserve die zich zorgen blijft maken over het beteugelen van de inflatie. Het zal lastig worden om in 2025 dezelfde economische groei op te tekenen als in 2024. Het ziet ernaar uit dat de consument in de VS zijn spaargeld er doorheen heeft gejaagd. Een van de pijlers van de Amerikaanse groei, de hoge uitgaven van de consument, dreigt daarmee om te vallen.

Europa is aan het flirten met economische stagnatie. De economische groei in de eurozone is lager dan de toch al zeer bescheiden verwachtingen. Grote bedrijven in Duitsland, in onder andere de auto-industrie, hebben het zwaar. En juist in een periode waarin politieke daadkracht vereist is, zijn de twee belangrijkste regeringen verlamd. Een twist over het te voeren economische beleid leidde tot de val van de Duitse regering en de politiek in Frankrijk lijkt eveneens totaal verlamd. De dreigende taal van Trump doet het ergste vermoeden voor de groei in de eurozone.

China ten slotte heeft veel te vrezen van de dreigende handelsbelemmeringen en de stimuleringsmaatregelen die de regering eerder nam, hebben tot dusver niet het gewenste resultaat gehad.

Daar staat tegenover dat in veel handelsblokken de arbeidsmarkt uitstekend blijft presteren. De werkloosheid blijft laag, er worden banen gecreëerd en bedrijven maken winst. De inflatie lijkt onder controle, waardoor bijvoorbeeld de ECB zijn pijlen kan richten op het stimuleren van de economie. Het is echter de vraag of deze positieve elementen genoeg gewicht in de schaal leggen op het moment dat er echt een handelsoorlog uitbreekt.

3. Waar eindigen de rentetarieven van de Fed, de ECB en de Bank of England?

Nederland is de uitzondering in de eurozone met zijn inflatie van rond de 4 procent, maar over het algemeen kruipt de inflatie in Europa richting de gewenste 2 procent. Met een haperende economie, zal de ECB in 2025 de rente verder verlagen om meer investeringen mogelijk te maken. Keerzijde is wel dat de koers van de euro (verder) onder druk komt te staan. In de VS, waar de protectionistische maatregelen van Trump waarschijnlijk voor een hogere inflatie zorgen, zal de Fed juist ‘hawkish’ reageren. Renteverlagingen zijn beperkt of men kiest zelfs voor verhoging; wat vervolgens weer een impuls is voor de koers van de dollar. We zien dus twee zeer verschillende versie van monetair beleid aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Mocht dit scenario werkelijkheid worden, dan is de Amerikaanse dollar de grote winnaar.

Hiertussen kan de Bank of England min of meer zijn eigen koers varen. De Labourregering is voortvarend van start gegaan en zoekt toenadering tot de EU. De Britse economie hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken over importtarieven vanuit de VS; de Britten zijn sowieso beperkt afhankelijk van de wereldhandel. In de Labour-plannen zitten echter een paar risico’s die niet onderschat mogen worden. Werkgeverslasten gaan omhoog, waardoor er minder banen worden gecreëerd, loonontwikkeling onder druk komt en de consumentenprijzen stijgen. Swaps gaan uit van slechts twee renteverlagingen van 25 basispunten in 2025 (de beleidsrente is nu 4,75%). Dan weet je dat Britse huishoudens weinig kunnen verwachten van een verruimend beleid door de Bank of England. Er zijn overigens ook analisten die vier verlagingen verwachten. En mocht er onverhoopt toch een handelsoorlog uitbarsten, dan ontkomt ook de Britse economie niet aan forse klappen.

Vlucht naar zekerheid

Zo eindigen we deze analyse zoals die begon: onzekerheid over het economische beleid van de tweede Trump-regering. Financiële markten hebben een bloedhekel aan onzekerheid en dit kunnen we terugzien op de foreign exchange markten. Een vlucht naar zekerheid en een vlucht naar de dollar.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht