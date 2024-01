Jörg de Vries-Hippen (Allianz): ‘Dividend in 2 jaar met 13% omhoog’

De dividenduitkeringen van de MSCI Europe hebben opnieuw een recordhoogte bereikt: volgens berekeningen van Allianz Global Investors bedroegen de dividenduitkeringen van bedrijven in de brede Europese aandelenindex MSCI Europe in 2023 in totaal ongeveer EUR 407 miljard. Voor 2024 wordt een totaal aan dividenduitkeringen verwacht van ongeveer 433 miljard euro. Dit komt overeen met een stijging van ongeveer 6,5% ten opzichte van 2023. Tegen 2025 zullen dividendbetalingen naar verwachting zelfs 460 miljard euro bedragen (+13% ten opzichte van 2023).

Jörg de Vries-Hippen, Head of Investments Equity Europe, zegt: “De recente stijging van de dividenduitkeringen is een voortzetting van de trend van stijgende uitbetalingen, die alleen in 2020 werd onderbroken vanwege het coronavirus. De vooruitzichten blijven ook positief: de dividenduitkeringen zullen naar verwachting zowel dit jaar als het komende jaar toenemen.” Grant Cheng, Portfolio Manager Dividends, voegt hieraan toe: “Er zijn echter sterke verschillen op sectorniveau, wat pleit voor diversificatie en selectie bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Dividenduitkeringen stijgen vooral in de financiële en duurzame consumentensectoren.”

Het dividendrendement volgt ook een positieve trend. Dividendrendement vertegenwoordigt het uitbetalingspercentage in verhouding tot de huidige aandelenkoers. Voor MSCI Europe bedrijven stond deze eind 2023 op 3,47% en zou dit jaar kunnen stijgen naar 3,67%. Nederlandse bedrijven in de MSCI noteerden het afgelopen jaar een dividendrendement van 2,53% – met 2,6% verwacht voor 2024. Bedrijven uit Noorwegen blijven ondanks verwachte dalingen bovenaan de Europese ranglijst staan: Het dividendrendement daalt van 7,2% voor 2023 naar 6,4% voor 2024.

