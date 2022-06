Just Eat uitgekotst

Just Eat Takeaway.com sloot op 15,12 euro na een zeer sterke daling van 16,52%.

Investtech: “Het aandeel is nooit meer op één dag gedaald sinds we de metingen startten op 5 oktober 2016. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 147 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat drie keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 49.00 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Het verlies van gisteren moet worden toegeschreven aan een negatief rapport van Berenberg Bank. Grubhub, de Amerikaanse maaltijdbezorger die Just Eat Takeaway (JET) in juni 2021 definitief inlijfde voor 7,3 miljard dollar, blijkt een jaar later de molensteen om de nek van JET. De koersval die woensdag op een gegeven moment ruim 20% was, is ongekend.

Het charttechnische beeld voor JET is zwartgallig. Het enige dat het aandeel overeind houdt is de boekwaarde van 62 euro, wat echter deels teniet wordt gedaan door de te arrogante managemenstijl van de onderneming.

