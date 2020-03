Justin Bisseker (Schroders): ‘Bankaandelen zullen niet instorten’

De impact die de coronacrisis op de regionale bankensector zal beperkt zijn. De kans dat de koersen nog verder instorten, meent Justin Bisseker, European Banks Analyst van Schroders.

De verspreiding van het coronavirus en steeds meer landen in een ‘lockdown’, maken dat dit een enorme impact heeft op de economie en de bankensector. Beleidsmakers pogen de schade te beperken. Wat betreft de impact op de banken hangt veel af van de duur van de ontwrichting en de mate waarin overheden ingrijpen.

Over het eerste punt valt niets te zeggen. Overheden hebben al tal van maatregelen genomen om de financiële impact te verzachten. Centrale banken voeren renteverlagingen door, waardoor de kosten voor kortetermijnleningen dalen. Verder is duidelijk voor Schroders dat niet alle banken de impact van het virus op dezelfde wijze zullen voelen. Sommige banken staan er beter voor dan anderen. Daarom is aandelenselectie in deze sector van groot belang.

‘Credit crunch’ onwaarschijnlijk

De coronacrisis leidt waarschijnlijk tot hogere verliezen op leningen bij banken. Veel overheden hebben garanties afgegeven waardoor Schroders geen ‘credit crunch’ of kredietschaarste verwacht. De steunmaatregelen vlakken de impact van de kredietverliezen af. Doorgaans worden dit soort verliezen verdeeld tussen banken (20%) en overheid (80%). Hoe langer en dieper de economische terugval, des te groter het risico dat de winsten en kapitaalposities van banken geraakt worden. Op dit moment zijn enkele sectoren zwaar getroffen, bijvoorbeeld olie en gas, reizen, ontspanning en sommige retailsectoren. Verslechtering van de asset-kwaliteit leidt onder de huidige boekhoudregels tot verliezen die nu al genomen worden, maar die mogelijk niet optreden. Schroders houdt er rekening mee dat er versoepeling komt in regelgeving als de crisis maanden in plaats van weken gaat duren.

Inkomsten dalen

Duidelijk is wel dat de inkomsten van banken dalen. Op korte termijn dalen de inkomsten uit vergoedingen en trading activiteiten. Die staan meer onder druk dan de netto rentebaten. Zodra er herstel optreedt, dan zullen deze eerstgenoemde inkomsten snel terugveren. Lagere rentetarieven tasten juist op de langere termijn de marges aan. Per bank en per regio zijn er verschillen. Schroders meent dat Scandinavische banken beter bestand zijn tegen deze crisis dan banken uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk.

Dividend onder druk als de crisis langer duurt

Als de crisis aanhoudt, dan kan dit zwakkere banken ertoe dwingen dividenduitkeringen te stoppen en uiteindelijk aandeelhouderskapitaal aan te trekken. De aangekondigde versoepeling van kapitaalbuffers door centrale banken is belangrijk om tijd te kopen. Toch valt te verwachten dat de kapitaalbuffers op een bepaald moment opnieuw moeten worden opgebouwd. Dat is een extra argument om selectief te zijn met bankaandelen.

Kan de Europese bankensector terugveren?

De ingrepen van hogerhand hebben tot nu toe de vrees onder beleggers niet kunnen wegnemen. Een vaccin kan de markten redden maar dat duurt nog maanden. Het rendement van de MSCI Europe index bedraagt dit jaar 33,7% negatief, maar van de banken sub-index 43,5% negatief (19 maart)

Geen enkele overheid heeft tot nu een exitstrategie, maar Schroders verwacht niet dat de lockdown op middellange termijn gehandhaafd kan worden. Dat zou sociaal en economisch een te zware wissel trekken. Mocht de ontwrichting een kwestie van weken zijn, dan kan de sector sterk terugveren. Dankzij effectieve steunmaatregelen kan de impact op de winsten van 2021 en 2022 significant minder zijn dan nu in de koersen is ingeprijsd.

Momenteel noteren bankaandelen gemiddeld tegen een verwachte koerswinstverhouding (2021) van slechts 6x, vergeleken met een gemiddelde van 9,4x. Daarbij bieden aandelen momenteel een dividendrendement van bijna 10%. Het grootste risico is een langdurige economische neergang, waarbij de huidige maatregelen tot op de middellange termijn worden verlengd. Dat zou veel banken verliesgevend maken. De markt prijst dit risico al in.

Banken staan er beter voor dan in 2008

Bisseker hecht eraan te benadrukken dat de banken er nu beter voorstaan dan in 2008. Zij zijn beter gekapitaliseerd, hebben sterke liquiditeitsbuffers, zien nu eerder een versoepeling dan een aanscherping van de regelgeving, en zijn het kanaal van overheidssteun voor getroffen bedrijven en particulieren. Het risico dat aandelenkoersen verder instorten, met een gedwongen herkapitalisatie, acht Bisseker laag

