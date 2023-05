Kansen Aziatische obligaties

Aziatische obligaties bieden waarde en kansen op de lange termijn, aldus Raymond Gui, Head of Fixed Income Portfolio Management bij vermogensbeheerder UBS AM. “De heropening en het herstel van de Chinese economie zijn een belangrijke motor voor Aziatisch krediet, maar dat is niet de enige reden waarom we overtuigd zijn van de activaklasse. Azië staat aan het begin van een economische heropleving en staat er economisch sterker voor dan de VS en Europa.”

“De yields op Aziatisch krediet zijn hoger dan elders in de wereld, waardoor het genereren van een inkomen makkelijker is. Aziatisch krediet biedt historisch gezien ook betere risico-gecorrigeerde rendementen in vergelijking met Amerikaanse high yield en Aziatische en Amerikaanse aandelen.”

“Ondanks de positieve fundamentals van Aziatisch krediet, blijft het enthousiasme van beleggers voor deze categorie beperkt, en dat creëert koopkansen, zeker voor wie op zoek is naar een meer evenwichtige mix van beleggingen in China en zijn vastgoedsector.”

Aziatisch krediet: meer gespreid en meer kwaliteit

“De Aziatische kredietmarkten zijn het jaar alvast sterk begonnen, zoals weergegeven door de JPMorgan Asia Credit Index (JACI). De samenstelling van die JACI is in de loop van de tijd veranderd. De concentratierisico’s voor een enkel land of sector zijn afgenomen, waardoor de index een evenwichtiger beeld geeft van de beleggingscategorie.”

“Bovendien heeft de JACI de afgelopen tien jaar betere ratings gekregen. De huidige blootstelling aan high yield is beperkt tot iets minder dan 15%. De grotere diversificatie en de hogere kwaliteit weerspiegelen de verbetering van de fundamentals en de algehele activaklasse door de jaren heen.”

Azië biedt gunstige macro-omgeving

“De Aziatische groei blijft de rest van de wereld overtreffen, waardoor het minder last heeft van een mogelijke vertraging of recessie in de ontwikkelde wereld. Deze relatieve economische kracht wordt ondersteund door de robuuste balans van veel landen en bedrijven, die op hun beurt de algehele winstgroei dit jaar positief houden.”

De Chinese motor

“Recente data bevestigen dat het economische herstel van China op schema ligt. Het hersteltraject kan mogelijk sneller en sterker zijn dan verwacht. Het totale bbp-groeicijfer van het eerste kwartaal verraste in de positieve zin en steeg met 4,5% op jaarbasis.”

“De verbetering van de vastgoedmarkt bijvoorbeeld overtreft de verwachtingen. De totale vastgoedverkoop in maart steeg met 31% op jaarbasis, deels gedreven door de lage cijfers in 2022 en een toegenomen momentum door de opgekropte vraag. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de vastgoedmarkt de economie in de nabije toekomst zal afremmen.”

“Een ander voorbeeld is de bankensector. Toen de bankencrisis in maart schokgolven stuurde door de VS en Europa, waren Chinese banken een bolwerk van stabiliteit. De Chinese kredietverstrekkers zijn doorgaans goed gekapitaliseerd, boven de wettelijke vereisten, en de groei van deposito’s versnelt zelfs.”

Positieve verwachtingen voor Aziatisch krediet

“We verwachten dat het economische herstel van China de prestaties van Aziatisch krediet zal blijven voorstuwen en dat Chinees krediet beter zal presteren dan de rest van Azië. Voor krediet uit andere Aziatische landen zullen de positieve groei en de kleinere inflatoire druk in Azië een goede buffer vormen tegen de volatiliteit in Europa en de VS.”

“Daarnaast zijn we constructief over onshore Chinese obligaties. De doelstelling van ongeveer 5% jaarlijkse bbp-groei lijkt ons conservatief, gezien de groeidynamiek sinds de heropening van de Chinese economie. We verwachten niet dat de obligatierentes uitgedrukt in Chinese yuan sterk zullen dalen, maar wel dat ze op een aantrekkelijk niveau zouden moeten blijven. Zolang de economische en monetaire cycli van China afwijken van de ontwikkelde markten, zou de lagere correlatie ten slotte ook meer diversificatievoordelen moeten opleveren.”

