Kansen door crisis halfgeleiders

Het tekort aan halfgeleiders zal de wereldeconomie nog wel even bezig houden. Dat stelt Frank Schwarz, technologie-expert en portefeuillebeheerder bij de onafhankelijke multi-beleggingsboetiek MainFirst. Als belegger ziet hij de komende jaren veel potentieel in halfgeleideraandelen.

Nog dit voorjaar dachten veel marktpartijen dat het tekort aan halfgeleiders in de tweede helft van 2021 voorbij zou zijn. Maar nu ziet de situatie er heel anders uit – met negatieve gevolgen voor met name de automobielsector. Bijvoorbeeld de Toyota-groep kondigde aan dat zij haar voertuigenproductie met 40% zal moeten verminderen. Ook Mercedes, VW, Audi en BMW schroeven hun productie terug wegens een tekort aan halfgeleiders.

Het acute tekort is gedeeltelijk te wijten aan de veranderde gewoonten van de mensen tijdens de Covid-19 pandemie. “Tijdens de Covid-19 lockdown is het tempo van de digitalisering aanzienlijk versneld. De mensen werkten veel meer thuis dan vroeger en maakten gebruik van videoconferenties voor vergaderingen met collega’s en klanten. Afstandsonderwijs verving tijdelijk het klassikaal leren. Tegelijkertijd beleefden computerspelletjes en e-commerce een nieuwe bloeiperiode,” legt Schwarz uit.

“Daarnaast is er het succes van nieuwe technologieën, zoals elektrische auto’s, drones, het internet der dingen en robots. Dit alles leidt tot een aanzienlijk hogere vraag naar halfgeleiders. Bijvoorbeeld, de vraag naar halfgeleiders voor elektrische voertuigen is twee keer zo hoog als voor diesel- of benzineauto’s.”In de toekomst zal in de automobielsector de vraag naar chips waarschijnlijk nog toenemen. “Wanneer autonoom rijden realiteit wordt en het voertuig alle manoeuvres volledig automatisch uitvoert terwijl het op automatiseringsniveau 4 rijdt, zal de verkoop waarschijnlijk vertienvoudigen”, voorspelt Schwarz.

Blijvende krapte aan de aanbodzijde

Naar verluidt zou het probleem aan de aanbodzijde nog verergerd zijn door productiestoringen. In Texas werd de productie in sommige fabrieken maandenlang onderbroken door stroomonderbrekingen ten gevolge van winterstormen. In Japan was er een grote brand in een van de grotere Renesas-fabrieken. Tegelijkertijd wordt de halfgeleiderproductie steeds complexer. “Het wordt technisch steeds moeilijker om de krachtigste logische chips te produceren. Twintig jaar geleden waren meer dan tien bedrijven daartoe in staat. Nu heeft Taiwan Semi bijna een monopolie. Samsung zit op ongeveer hetzelfde niveau, maar heeft de meeste chips zelf nodig. Intel, waarschijnlijk het bekendste halfgeleiderbedrijf, loopt al twee tot drie jaar achter en laat ook Taiwan Semi chips produceren”, aldus de deskundige. “We verwachten dat er ook in de komende jaren een tekort aan computerchips zal zijn.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

