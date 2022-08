Kansen HY-obligaties na stevige dalingen

Zoals veel beleggingscategorieën hebben high yield (HY)-obligaties een moeilijke start van dit jaar gekend vanuit performanceperspectief. In de eerste helft van het jaar hebben ze zelfs de slechtste prestatie ooit neergezet. In tijden als deze is het normaal dat beleggers aan hun beleggingen gaan twijfelen, maar Kevin Loome, CFA, Portfolio Manager, U.S. High Yield Bond Strategy bij T. Rowe Price blijft HY-obligaties beschouwen als een strategische langetermijnbelegging en een van de pijlers onder een gespreide portefeuille. Historisch gezien zijn enkele van de beste kansen in HY-obligaties juist ontstaan na stevige dalingen.

Geduld loont historisch gezien

Kijkend naar de kalenderjaarrendementen van de ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index over de afgelopen 25 jaar, zijn er slechts vijf jaren geweest met negatieve rendementen en, voor beleggers die het geduld hadden om belegd te blijven, werden negatieve rendementsjaren meestal onmiddellijk gevolgd door meer dan positieve rendementsjaren. Hoewel het moeilijk kan zijn om de uitgestippelde koers tijdens marktcorrecties vast te houden, is het waarschijnlijk toch verstandiger om te blijven beleggen in plaats van posities te liquideren op wat dan vaak het slechtste moment is, en kan dit beleggers mogelijk beter positioneren om te profiteren van toekomstige rendementen.

Waarom nu?

De HY-markt heeft dit jaar te lijden gehad onder het verleggen van de aandacht voor inflatie en stijgende rente naar zorgen over een vertragende groei en de kans op een recessie. De markt echter prijst al een vrij grote kans op een recessie in, meent Loome. De huidige koersen bieden beleggers interessante kansen indien de situatie verbetert. Hoewel de exacte timing van een verbetering van de marktomstandigheden nog moet blijken, heeft de HY-markt op dit moment een aantal troeven in handen:

1. Aangezien de rente stijgt, zijn de rendementen momenteel hoger dan aan het begin van het jaar en zijn de vooruitzichten op inkomsten dus verbeterd. Dit zou een voordeel moeten zijn voor op inkomsten gerichte beleggers.

2. De verkoopgolf van dit jaar heeft geleid tot lagere waarderingen en heeft unieke kansen gecreëerd in HY-obligaties. Loome heeft van deze dynamiek geprofiteerd en geïnvesteerd in volgens hem goede bedrijven tegen aantrekkelijke dollarprijzen. Hij heeft aantrekkelijke kansen gevonden in BB’s met een lagere dollarkoers en in delen van de markt met een hogere bèta.

3. De fundamentals blijven gunstig. De spreads zijn sinds het begin van het jaar groter geworden en eindigden het tweede kwartaal op niveaus die ruimer zijn dan hun historische gemiddelden. Ondertussen blijven de wanbetalingen ver onder hun langetermijngemiddelde omdat veel bedrijven hun schuld herfinancierden tijdens de periode van extreem lage rente en zo de looptijden verlengden. Hoewel de wanbetalingen vanaf nu iets kunnen toenemen door de inflatie en een meer hawkish Fed, verwacht Loome dat ze in de nabije toekomst ruim onder het gemiddelde zullen blijven gezien het gebrek aan obligatievervaldagen op korte termijn.

4. De technische cijfers blijven gunstig, aangezien de uitstroom uit de sector tot nu toe gepaard is gegaan met een relatief rustige kalender voor nieuwe emissies. Bovendien bereiken de rendementen en obligatiekoersen aantrekkelijke niveaus, wat beleggers weer naar de markt kan lokken.

5. De algehele kwaliteit van de HY-markt is de afgelopen jaren verbeterd, aangezien het aandeel BB’s – waarvan vele het potentieel hebben om te worden opgewaardeerd tot investment grade – is toegenomen. Tegelijkertijd is het aandeel van CCC’s – het segment van de markt dat de meeste kans maakt om in gebreke te blijven – gedaald.

Hoewel de vooruitzichten van T. Rowe Price voor HY nog steeds constructie zijn, blijven er risico’s bestaan. T. Rowe Price belegt in bedrijven die beter bestand zijn tegen inflatie en stijgende rentes. Als de grondstoffenprijzen de komende maanden niet opnieuw fors stijgen of de toeleveringsketen niet opnieuw wordt verstoord, is het waarschijnlijk dat de Amerikaanse inflatie in de tweede helft van 2022 haar hoogtepunt zal bereiken, gevolgd door een geleidelijke vermindering van de druk op zowel het inflatiepeil als de rente, wat de markten zou kunnen verlichten.

