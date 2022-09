4 Kansen in gezondheid

Het PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund heeft de weging van de sector gezondheidszorg dit jaar fors vergroot. Argenx, Novo Nordisk, Eli Lilly, DexCom en Thermo Fisher zijn de nieuwste toevoegingen. De Visie van Mark Baribeau, portfolio manager PGIM.

De gezondheidszorg is een van de snelst groeiende sectoren in de wereldeconomie. Technologie en de groeiende vraag van consumenten brengen een ongekende innovatiestroom op gang, om de kosten te verlagen en tegemoet te komen aan onbeantwoorde medische behoeften.

De transformatie van de sector wordt ook veroorzaakt door millennials, die zich waarschijnlijk niet zullen neerleggen bij de bureaucratie, de inflexibiliteit en de universele aanpak die kenmerkend waren voor de gezondheidszorg vóór de pandemie.

Nadat Covid de afgelopen twee jaar het beurssentiment bepaalde, draait het in de gezondheidszorgsector nu weer om de fundamentals van bedrijven. Dit biedt unieke kansen voor actieve managers om alfa te genereren in deze diverse markt, die ziekenhuisconglomeraten, biotech-startups, fabrikanten van medische apparatuur en netwerken van farmaceutische bedrijven omvat.

In de gezondheidszorg, die zich blijft ontwikkelen richting meer preventieve geneeskunde en resultaatgerichte modellen, zien we een aantal overtuigende trends. In onze ogen zijn de waarschijnlijke winnaars de bedrijven die kunnen profiteren van de aanhoudende economische heropleving en de toegenomen vraag naar diverse behandelingen die door de pandemie zijn uitgesteld. Deze sectoren zijn doorgaans minder cyclisch en kunnen goed presteren wanneer het verkrappende beleid door de Federal Reserve in de komende periode een hap uit de economische groei neemt. De sell-off in de eerste helft van het jaar heeft ons een goed instapmoment geboden.

Als gevolg daarvan is de weging van de sector gezondheidszorg in ons PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund gestegen van 6% begin 2022 naar bijna 22% eind juli.

Snelle ontwikkeling in de farma-industrie

Wij blijven aantrekkelijke kansen zien in sommige innovatieve biofarmaceutische bedrijven. Doordat de soorten technologieën die worden gebruikt in hoog tempo toenemen, hebben deze bedrijven meerdere manieren om ziekten te behandelen. Naarmate er meer therapieën op de markt komen, moeten beleggers een aantal zaken goed in de gaten houden. Uiteraard moeten ze nagaan welke therapieën het meest succesvol zijn bij het verbeteren van de resultaten voor de patiënt. Het is ook belangrijk te kijken naar welke therapieën door de regelgevers zullen worden goedgekeurd, door de verzekeraars zullen worden vergoed en door artsen en patiënten zullen worden geaccepteerd.

Om op deze trend in te spelen, hebben wij in het begin van het jaar een nieuwe positie ingenomen in de Deense farmaceutische multinational Novo Nordisk. Wij zijn van mening dat het bedrijf zich in de beginfase van een nieuwe, versnellende en zeer duurzame groeicyclus bevindt. Dit wordt ondersteund door een best-in-class en first-in-class portefeuille op het gebied van diabetes en obesitas, met mogelijkheden om verder door te dringen in andere cardiometabole ziekten.

Daarnaast hebben wij onlangs Eli Lilly en Argenx aan onze portefeuille toegevoegd. Op basis van de productpijplijn en Research & Development-plannen verwachten wij dat Eli Lilly een aanzienlijke groei van inkomsten en winst zal kennen, vooral dankzij nieuwe behandelingen voor obesitas, diabetes en Alzheimer. Wat Argenx betreft hebben wij een positie ingenomen omwille van de aantrekkelijke pijplijn en de wereldwijde commerciële mogelijkheden voor Vyvgart, een geneesmiddel voor de behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis, een zeldzame neuromusculaire ziekte.

Vereenvoudiging van het proces

Bedrijven in medische hulpmiddelen kunnen het chirurgische proces verbeteren of vereenvoudigen door het minder ingrijpend te maken of zelfs te automatiseren. De rol van actieve managers is om te beoordelen welke hulpmiddelen meer technologische voordelen hebben en waarschijnlijk meer ingang zullen vinden bij medische professionals.

In het begin van het jaar hebben wij een positie ingenomen in het Amerikaanse bedrijf DexCom, producent van medische apparatuur, dat onder andere het toonaangevende apparaat voor continue glucosemonitoring (CGM) op de huidige markt heeft gebracht. Dankzij dit toestel hoeven diabetespatiënten hun bloedglucosespiegel niet langer met vingerprikken te controleren. Wij verwachten dat het gebruik van CGM wereldwijd zal blijven toenemen.

Gemak en comfort

Verder zien wij ook een aantrekkelijk langetermijnpotentieel in bedrijven die medische instrumenten en diagnostica ontwikkelen. Deze instrumenten kunnen in de toekomst het onderzoeks- en productieproces versnellen om biologische systemen en hun interacties verder te onderzoeken. Ook aantrekkelijk zijn bedrijven die technologieën hebben ontwikkeld om onduidelijkheden uit de zorg te halen en het voor patiënten eenvoudiger maken om bij hun gezondheid betrokken te zijn.

Om die reden hebben wij onlangs Thermo Fisher aan onze portefeuille toegevoegd, een bedrijf dat in onze ogen goed gepositioneerd is om in de komende jaren te profiteren van de stijgende vraag naar hoogwaardige analytische instrumenten.

