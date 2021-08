Kansen voor Duitse middenstand

De economische gevolgen van de coronavirus pandemie hebben eens te meer aangetoond dat in tijden van crisis karakter bovendrijft. Dit geldt ook voor de aandelenmarkt.

Temidden van het extreme beursklimaat en de grote uitdagingen waarmee bedrijven te maken krijgen, blijkt eens te meer wie de geheime winnaars zijn: de verborgen beurskampioenen zijn klein en krachtig. Duitse bedrijven in het bijzonder. De Visie van Alexander Lippert, Portfolio Manager bij MainFirst

In elk Europees land zijn er veel opwindende small- en midcapbedrijven. Duitsland in het bijzonder biedt een groot aantal uitstekende bedrijven uit de zogenaamde “deutsche Mittelstand” (Duitse kleine en middelgrote ondernemingen). Dit zijn vaak toonaangevende nichespelers in hun respectieve sectoren. Door hun langetermijnoriëntatie in combinatie met diverse concurrentievoordelen in hun niche kunnen zij zeer winstgevend zijn. De algemene economische situatie in Duitsland is bijzonder goed in vergelijking met andere Europese landen die te lijden hadden van de coronaviruscrisis. Kortetermijnsteun aan de arbeidsmarkt door een zeer genereuze overheid hielp de economie om de onzekere situatie snel te boven te komen en zich voor te bereiden op een snel herstel nadien.

Over het algemeen is beleggen in small caps veel moeilijker en duurder dan beleggen in blue-chipbedrijven. Een van de uitdagingen van beleggen in small caps is het gebrek aan publiek beschikbare informatie. Gezien het gebrek aan aandacht voor deze aandelen bestaat er weinig informatie en is er nog minder deskundig advies beschikbaar over hoe de toekomst van een dergelijk bedrijf eruit zou kunnen zien. Bovendien ontbreekt het aan tussenpersonen, zoals analisten of journalisten. In de regel is het hun taak om op verschillende manieren uit te leggen wat er in de bedrijven gebeurt. Een gebrek aan informatie van deze tussenpersonen leidt tot een laattijdig nieuws, dat op zijn beurt traag circuleert onder beleggers.

Profiteren van inefficiënties

Aangezien met name ondernemingen uit de tweede laag van de aandelenmarkt minder aandacht en belangstelling van beleggers krijgen, resulteert dit in minder liquide markten. Small caps zijn dan ook niet geschikt voor elk type belegger. De liquiditeit is vaak erg laag en de transactiekosten zijn meestal hoog als gevolg van de grotere bid-ask spreads. Er zijn gewoon minder kopers en verkopers voor deze aandelen. Dit leidt tot een hogere volatiliteit wanneer grotere transacties in het aandeel samenvallen met een relatief lage liquiditeit. Dergelijke tijdelijke prijsschommelingen kunnen ook worden benut door geduldige en goed geïnformeerde beleggers.

Minder concurrentie

Alleen al het bestaan van marktinefficiënties is reden genoeg voor beleggers om de kansen van small caps te onderzoeken. Toch vinden vooral grote institutionele beleggers het moeilijk om een positie in te nemen in de vrij kleine markt voor de, alles samengenomen, illiquide small caps. Voor veel van deze beleggers zijn small caps gewoon te klein om in te beleggen zonder de markt te beïnvloeden of te veel idiosyncratische risico’s op zich te nemen. De huidige mainstream index- of ETF-aanbieders hebben ook moeite om met hun producten dit gebied adequaat te dekken en de prestaties van dit marktsegment accuraat te repliceren. Een potentiële small cap belegger moet veel moeite doen om uitstekende bedrijven te identificeren in dit onderschatte segment van de aandelenmarkt, waarover weinig informatie beschikbaar is. Want terwijl er elke minuut nieuws is over media-beroemde bedrijven als Tesla of Apple, zijn small caps vaak gesloten en terughoudend. En dus trekken de grote spelers de klok rond de aandacht van vele miljoenen beleggers, terwijl sommige veelbelovende small caps lange tijd onder de radar blijven.

Kansen voor iedereen

Een van de grootste kansen van beleggen in small caps komt voort uit hun superieure groeipotentieel in vergelijking met vaak volwassen, verzadigde en bureaucratisch georganiseerde grote bedrijven. Beleggen in een snelgroeiend bedrijf in een zeer winstgevende niche met weinig concurrentie kan op de lange termijn uiterst lucratief zijn. Wie deze parels eerder vindt dan anderen, kan dubbel profiteren. Dit komt omdat een betrouwbare toename van de winstbasis gewoonlijk gepaard gaat met een aanzienlijke toename van de multiple die daarvoor in de markt wordt betaald. De hogere waardering van de winstvooruitzichten van een bedrijf is dus een enorme bron van extra rendement. Gezien al deze kenmerken bieden small caps geweldige kansen, niet alleen voor geïnteresseerde en ambitieuze particuliere beleggers, maar ook voor gespecialiseerde beleggers.

