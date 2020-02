Kies voor aandelen vanwege minder kans op recessie

Het is een opmerkelijk geluid van Pimco dat voorkeur geeft aan aandelen nu de kans op een wereldwijde recessie afneemt. Dat stelen de portfoliomanagers Erin Browne en Geraldine Sundstrom.

De gevolgen van de wereldwijde crisis rondom het coronavirus voor de economie en financiële markten zullen tijdelijk zijn. “De economische cyclus is verlengd en recessierisico’s zijn afgenomen. Wij geven de voorkeur aan aandelen boven hard duration en bedrijfsobligaties, en hebben een constructieve kijk op risico’s.”

Aandelen zijn op dit moment hoog gewaardeerd zijn, maar de macro-economische stabiliteit en een herstel van de winstgroei rechtvaardigen de constructieve visie op de beleggingscategorie. “Wij geven de voorkeur aan aandelen uit de VS en Japan. Hoogwaardige, cyclus-afhankelijke sectoren zijn aantrekkelijk.”

Wereldwijde obligaties vormen voor Pimco nog steeds een belangrijke hedge tijdens risicovolle gebeurtenissen, maar zijn als belegging minder interessant door lage rentes. Langlopende Amerikaanse staatsobligaties genieten de voorkeur gezien hun defensieve karakter en het absolute rendementsvoordeel ten opzichte van obligaties uit andere ontwikkelde markten.

Bedrijfsobligaties vormen daarentegen wel een aantrekkelijke categorie. Een naar verwachting gematigde inflatie in 2020 resulteert in een onderwogen positie in real assets.

