Knotsgekke stijging roebel

Enkele maanden geleden verklaarde ik mijn vrouw voor gek toen ze zei dat we roebels moesten kopen.

Qua prijsbeweging heeft ze helemaal gelijk gekregen. Na de Russische invasie in Oekraïne is de roebel in elkaar gestort. Daarna volgde een opzienbarend herstel. In maart was de koers euro/roebel 140 en gisteren was deze gedaald naar 54,55. De Russische centrale bank maakt zich zorgen over de stijging van de roebel.

De stijging van de roebel schrijft Max Hess van het Foreign Policy Research Institute toe aan de Russische bodemschatten. Rusland is de grootste gasproducent ter wereld en de op een na grootste olieproducent. Momenteel kan dat niet worden geëxporteerd naar Europa, maar het vertegenwoordigt wel een waarde. In 2020 was Europa afhankelijk van leveranties uit Rusland: 41% van het geïmporteerde gas en 26% van de geïmporteerde olie. Andere redenen voor de sterke dollar zijn kapitaalrestricties en sancties.

De trend voor de euro/roebel is negatief. Dat wijst op een verdere stijging van de roebel. De koers staat beneden de steun van 60. Daardoor is ruimte voor een daling naar 40 ofwel mijn vrouw gaat nog meer gelijk krijgen dan ze een paar maanden geleden had.

Charttechnische scan valuta’s en rente op maandbasis

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17447 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Knotsgekke stijging roebel ”

Terug naar het nieuws overzicht