Koers ArcelorMittal versus metaalprijzen

De prijzen van ijzererts zijn de afgelopen weken scherp gedaald. Ondertussen is de koers van ArcelorMittal redelijk blijven liggen. De Visie van IG.

Het is een teken dat het meest nijpende tekort in de productie van mijnen ligt, niet in die van staalfabrieken. Dat is niet per se goed nieuws voor ArcelorMittal en futures van de staalprijs staan al wel lager.

Ook als Evergrande geen wereldwijde crisis veroorzaakt, zal het waarschijnlijk een negatief effect hebben op de Chinese projectontwikkelaars en de woningbouw.

China is goed voor 55% van de wereldwijde vraag naar staal. De bouw is ook goed voor ruim 50% van de vraag naar staal. Zelfs een daling van 20% in Chinese woningbouw kan de wereldwijde staalprijs sterk beïnvloeden.

