Koersdaling Prosus overdreven

Het aandeel Prosus NV (PRX) viel met zoveel als 5,5% en eindigde op 65,74 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 12 april, toen de daling 6,2% was. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk, verwacht Investtech.

Maar hoe negatief kun je zijn als slechts 20,5 keer de winst voor het aandeel wordt betaald? Prosus heeft last van de ontwikkeling van Tencent, die door regelgeving nog niet kan meegaan in de AI-hype. Dat is slechts een kwestie van tijd. Bovendien staat AI nog dermate in de kinderschoenen dat informatiezoekers meer hebben aan een digitaal bezoekje aan Wikipedia.

