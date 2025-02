Koersdreun zit stijging Prosus niet in de weg

Prosus ging maandag keihard onderuit, nadat het een overnamebod had gedaan op Just Eat Takeaway. Dinsdag veerde het aandeel weer licht op. Volgens Investtech ziet het er technisch goed uit voor de investeerder.

Investtech: “Prosus sloot maandag op 41,93 euro na 8,8% te zijn gedaald. De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 22 december 2023, toen de daling 13,4% was. Het ziet er technisch gezien echter wel goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

