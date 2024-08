Koersen hard onderuit. Nikkei zelfs meer dan 6%

De AEX is flink lager de dag begonnen met een verlies van 1,6% op 892,59.

Tech is de grote boosdoener. Intel valt zwaar tegen. Een koersdreun zal volgen, en daar zal het niet bij blijven. Ook Apple is verrre van geweldig met een omzetstijging van 5%. Het wordt steeds moeilijk om geld te verdienen in China, omdat ambtenaren geen iPhone meer mogen gebruiken. Ook op andere technischge markten kraakt het. In China willen mensen geen volledige elektriksche auto meer. Ze kiezen voor hybride.

Amerikaanse futures staan lager, tot 1,6% voor de Nasdaq. In Europa staatde DAX -1,3%, Frankrijk -0,7% en Italië -1,9%. Het is duidelijk dat het niet alleen gaat om trechniek. Ook de staatsschulden beginnen een blok aan het been te worden van de opgaande beweging. Shanghai -0,9^%. Hong Kong -2,1%.

De Nikkei 225 Index daalde met 5,81% en sloot op 35.910, terwijl de bredere Topix Index vrijdag met 6,14% tuimelde tot 2.538 en het laagste niveau in zes maanden bereikte, toen beleggers Japanse aandelen verkochten na een agressieve verschuiving in het monetaire beleid van de Bank of Japan. Eerder deze week verhoogde de BOJ haar beleidsrente tot 0,25% en gaf ze aan bereid te zijn de rente verder te verhogen. De markten gokken op twee renteverhogingen meer dit fiscale jaar dan eindigend in maart 2025, met de volgende verhoging in december. Japanse aandelen volgden vannacht ook de verliezen op Wall Street, omdat de laatste Amerikaanse productie- en arbeidsmarktgegevens aanleiding gaven tot bezorgdheid over ’s werelds grootste economie. Technologieaandelen leidden de daling te midden van teleurstellende winsten in de sector, met scherpe verliezen van SoftBank Group (-8%), Tokyo Electron (-12%) en Disco Corp (6,5%). Andere zwaargewichten in de index, zoals autofabrikanten, banken en consumentenaandelen, boekten ook aanzienlijke verliezen.

