Komende 5 jaar 50 miljard investeren in metaverse

Het debat over de metaverse gaat niet over de potentiële omvang ervan, maar over hoe en wanneer het mainstream wordt. Dat zegt Saira Malik, CIO van Nuveen, een van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders in de VS.

“De metaverse is de volgende paradigmashift. Dat wordt bevestigd door de miljarden die techgiganten erin investeren; het mobiele computertijdperk (iPhone) is immers al vijftien jaar oud.”

Sinds het begin van de computergolf zijn er verschillende van die paradigmashifts geweest: van mainframe naar de desktop, van netwerk naar cloudcomputing, en het meest recent naar mobiel, stelt Malik. “De metaverse is de volgende golf en surft op de wijdverbreide invoering van artificial intelligence en virtual reality. Eigenlijk is het een containerbegrip voor de nieuwe vloed interactief computergebruik waarbij de grenzen tussen het echte leven en de virtuele wereld verder vervagen.”

50 Miljard

Volgens Malik is de metaverse een zeer indrukwekkende ervaring die mensen echt het gevoel geeft samen te zijn in plaats van dat ze interactie hebben via een scherm. De verwachting is dat bedrijven als Meta, Apple, Google, en Microsoft de komende vijf jaar meer dan 50 miljard dollar gaan investeren in de metaverse, en naarmate nieuwe technologieën en ervaringen aan momentum winnen, neemt het tempo van de investeringen waarschijnlijk alleen maar toe.”

Toch vindt Malik het nu nog te vroeg om te weten wie de uiteindelijke winnaars zullen zijn. Maar bedrijven die rechtstreeks met de metaverse verbonden zijn, lijken het meest veelbelovend. “Denk bijvoorbeeld aan chipfabrikanten, producenten van apparatuur voor de halfgeleiderindustrie, digitale contentmakers, en techplatforms.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17039 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht