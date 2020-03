Kristina Hooper (Invesco): ‘China bereikt bodem’

De economische problemen in China hebben in februari waarschijnlijk de bodem bereikt. De maand maart laat vermoedelijk een verbetering van de Chinese economie zien, verwacht Kristina Hooper strateeg bij Invesco.

Mits de situatie niet verergert, suggereert dit dat de grootste impact op de Chinese economische groei voelbaar zal zijn in het eerste kwartaal van 2020. “In China verwachten we een V-vormig economisch herstel, met een snel herstel direct na de val in het eerste kwartaal”, aldus de strateeg.

De situatie wat betreft besmettingen lijkt al te verbeteren, constateert Hooper. Toch houdt ze nog een slag om de arm. “De economische gegevens uit China zijn namelijk slecht, met name de inkoopmanagersindices van februari. De officiële productie-PMI van China daalde van 50,0 in januari naar 35,7 in februari.

Buiten China lijden ook andere economieën onder de gevolgen van de uitbraak. De grootste impact op economieën volgt vermoedelijk in het tweede kwartaal van dit jaar, afhankelijk van hoe de uitbraak zich ontwikkelt. Het herstel van veel economieën verloopt in een V-vorm, bij andere landen laat het herstel een U-vorm zien, waarbij een economische opleving langer op zich laat wachten.

Desalniettemin gelooft Hooper aandelenmarkten zich nog in een bullmarkt bevinden, waarin beleggers de voorkeur geven aan aandelen en bedrijfsobligaties, ten koste van respectievelijk obligaties en staatspapier. Binnen de aandelenmarkten, geeft Hooper de voorkeur aan blootstelling aan China omdat bedrijfswinsten in die regio als eerste herstellen. “Amerikaanse aandelen kunnen eveneens goed presteren omdat de Fed al heeft aangegeven bij te springen indien nodig”, schrijft de Invesco-strateeg.

Omdat aandelenkoersen de bodem nog niet hebben bereikt, is van een buy-the-dip nog geen sprake. “Maar beleggers moeten nu wel klaar zijn om potentiële kansen te kunnen kopen.”

