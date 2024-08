Kristina Hooper (invesco): : ‘De Fed zou een voorbeeld kunnen nemen aan de BOC’

De verlaging van de rente door de Bank van Canada (BOC) kan een voorbode zijn voor de VS volgens Kristina Hooper, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Invesco. Zij ziet de laatste tijd gelijkenissen tussen de economieën van de landen en factoren die aan monetair beleid ten grondslag liggen.

De BOC had, net zoals de Fed, de rente fors verhoogd in de periode maart 2022 tot juli 2023. In tien stappen bracht de BOC de beleidsrente toen van 0,25% naar 5%. Het afgelopen jaar hielden beide centrale banken de rente stabiel, maar daar bracht de BOC in juni 2024 verandering in. Volgens Hooper is het een kwestie van tijd totdat de Fed de BOC zal volgen.

BOC-gouverneur Tiff Macklem zei vorige week dat de inflatie het gewenste niveau nadert. “De mediaan van de kerninflatie is gedaald van 3,1% naar 2,6% op jaarbasis in de eerste helft van 2024.” Eenzelfde trend is te zien in de kerninflatie in de VS, gemeten naar de Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE). Op jaarbasis liet deze index in de eerste helft van 2024 een aanzienlijke daling zien: van 2,9% naar 2,5%.

Door de gematigde totale inflatie en loonstijgingen, voelde de BOC zich comfortabel genoeg om twee keer te verlagen – met een mogelijkheid voor meer renteverlagingen, denkt Hooper.

In Canada is de werkloosheid in de eerste helft van het jaar aanzienlijk gestegen, van 5,7% naar 6,4%. Het werkloosheidscijfer in de VS is aanzienlijk lager dan in Canada, maar ook in de VS is de werkloosheid in de eerste helft van 2024 gestegen, van 3,7% naar 4,1%. Beide landen zien scheurtjes ontstaan in hun economieën.

Hooper vindt het monetaire beleid van de VS te restrictief, gezien de vooruitgang die is geboekt wat betreft de inflatie en de toestand van de economie. “Het gat tussen de beleidsrente van de Fed en de CPE was sinds 2007 niet zo groot. In dit stadium denk ik dat de Fed zich minder zorgen moet maken over een opleving van de inflatie en zich moet richten op het mogelijke negatieve effect van vertraging van te nemen beleidsstappen op de Amerikaanse economie.”

