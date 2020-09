Kristina Hooper (Invesco): ‘Geen techbubble’

De recente sell-off van techaandelen is nog geen nieuwe techbubble. Volgens Chief Global Market-strateeg Kristina Hooper van Invesco zijn er tijdens de pandemie belangrijke thema’s naar voren gekomen die techaandelen op de lange termijn ondersteunen.

Enkele weken geleden waarschuwde de Invesco-strateeg reeds voor een aanstaande uitverkoop van aandelen na een sterke rally. “Deze uitverkoop was aanzienlijk, en het zou me niet verbazen dat deze de komende dagen aanhoudt”, stelt Hooper. “Sommigen beweren dat dit het begin is van een nieuwe dramatische uitverkoop, vergelijkbaar met de lente van 2000, toen de ‘techzeepbel’ barstte. Ik betwijfel dat ten zeerste.”

Hooper baseert zich op drie ontwikkelingen, die tech-aandelen op de lange termijn ondersteunen. Allereerst is het renteklimaat nu heel anders dan in 2000. De Federal Reserve (Fed) begon in de zomer van 1999 de tarieven te verhogen. In maart 2000 bedroeg de effectieve Fed Funds-rente 6,17%. Nadat de aandelen begonnen te dalen, bleef de Fed de rente verhogen, tot zelfs 6,86% in juni 2000.

Ten tweede heeft de technologiesector geprofiteerd van verschillende hoofdthema’s die naar voren zijn gekomen tijdens de pandemie. Hooper verwacht dat veel van die thema’s zoals thuiswerken, online shoppen, kunstmatige intelligentie en automatisering waarschijnlijk zullen blijven bestaan.

Tenslotte wijst de Invesco-strateeg op de kennis over het virus en hoe het in te dammen. “Ik geloof niet dat er op 1 november een vaccin voorhanden zal zijn, maar er wordt zeker vooruitgang geboekt met betrekking tot de ontwikkeling van een vaccin.”

Volgens Hooper zijn er genoeg redenen om positief te zijn over de techsector. “De voorkeur voor risicovolle beleggingen in het algemeen blijft stijgen vanwege het extreem accommoderende monetaire beleid van centrale banken over de hele wereld, maar vooral van de Fed”, besluit de Invesco-strateeg.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

