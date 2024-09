Kristina Hooper (Invesco): ‘Rentevisie’

De overvloed aan dovishness bij de Fed zet de verwachtingen voor een renteverlaging in september op scherp, zegt Kristina Hooper, hoofdstrateeg van Invesco.

De tegenvallende arbeidsmarktindicatoren en het slechte banenrapport in de VS, maken de Fed ineens wel erg toegeeflijk, zegt Hooper. “Hoewel er binnen de Fed altijd geluiden voor en tegen zijn, winnen de duiven nu flink terrein. Zelfs Powell gebruikte tijdens zijn speech in Jackson Hole niet langer woorden als ‘geleidelijk’ om zijn verwachtingen rond renteverlagingen te beschrijven.”

Als de rentestap komt in september, zitten er veertien maanden tussen de laatste renteverhoging en de eerste renteverlaging, terwijl het gemiddelde op negen ligt, weet Hooper. “De afgelopen vier beleidscycli was dat het geval. Vooral small caps en cyclische aandelen snakken al lang naar dit moment. Deze aandelen zullen nu eindelijk voor langere tijd kunnen profiteren, ten minste, als nieuwe economische cijfers geen al te slecht beeld schetsen waardoor de bezorgdheid over een recessie weer kan aanwakkeren.”

Volgens Hooper is een zachte landing van de Amerikaanse economie nog altijd het basiscenario. “Maar het recessierisico blijft wel stijgen met elke dag dat het Fed-beleid restrictief blijft. De afgelopen maanden werd slecht economisch nieuws opgevat als goed nieuws voor aandelen, omdat het de kans op een renteverlaging vergrootte. Echter, nu wordt het steeds waarschijnlijker dat slecht nieuws ook gewoon slecht nieuws voor aandelen zal betekenen.”

Geschreven door: Eddy Schekman

