Kristina Hooper (Invesco): ‘Turbulentie voorbij’

De aandelenmarkt in de VS heeft een turbulente maand achter de rug, vooral door de onrust over een mogelijke recessie. Maar het risico op een Amerikaanse recessie is weer afgenomen, zegt Kristina Hooper, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder Invesco in haar wekelijkse commentaar.

Dit kwam onder meer door de detailhandelsverkopen die hoger bleken dan verwacht en de lagere werkloosheidscijfers. Volgens Hooper zijn het factoren die het proces van desinflatie lijken te helpen. “Het weerspiegelt dan ook de sterke rally van de Amerikaanse en wereldwijde aandelen van vorige week. De markten lijken weer opgelucht te ademen na de drastische daling van de VIX en de verkrapping van yield spreads met meer dan 60 basispunten.”

Tegelijkertijd zijn er zeker barsten te zien in de economische ontwikkeling. Uit een recente peiling van de New York Fed blijkt dat de gemiddelde kans dat mensen hun minimale schuldbetalingen in de komende drie maanden gaan missen gestegen is naar 13,29%, het hoogste niveau sinds april 2020. Verder lijken consumenten met lagere inkomens meer onder druk te staan en is de groei van hun bestedingen flink lager dan vorig jaar, aldus Hooper. “Het ziet er naar uit dat de Amerikaanse economie een recessie kan voorkomen door verbeterde loongroei en versoepelingen in het monetaire beleid, als de Fed snel genoeg gaat handelen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20120 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht