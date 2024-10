Kristina Hooper: ‘Mythes over beleggen ontkracht’

Beleggers kunnen groei in hun portefeuilles mislopen door mythes over beleggen en de aandelenmarkt. Om dit te voorkomen, zullen ze beslissingen moeten nemen op basis van feiten in plaats van op aannames, stelt Kristina Hooper, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder Invesco. Zij ontkracht vier hardnekkige aandelenmythes.

Mythe 1: Als de economie in topvorm is, presteren aandelenmarkten beter

“Dat is simpelweg niet waar. In 2009 daalde bijvoorbeeld het BBP in de VS met 4,3%. Toch boekte de S&P 500 index toen een koersrendement van 23,45% en een totaalrendement van 26,46%. Marktcondities kunnen zwak of ronduit slecht zijn, maar door factoren als versoepeling van het monetaire beleid of positieve economische- en winstverrassingen, kunnen aandelen blijven stijgen. Daarom moeten beleggers naar die delen van de aandelenmarkt kijken waar de verwachtingen laag zijn. Daar zit het meeste opwaartse potentieel.”

Mythe 2: Goud en aandelen kunnen niet tegelijkertijd goed presteren

“De theorie dat goud enkel dient als veilige haven in slechte tijden, terwijl aandelen juist presteren als het de markten voor de wind gaat, is achterhaald. Sinds de pandemie correleert goud met aandelen; de afgelopen maanden was er zelfs sprake van een zeer hoge positieve correlatie. Goud bereikte een recordhoogte van $2700 per ounce toen ook de aandelen van de S&P 500 Index met 5864 punten een recordhoogte bereikten. Dat komt omdat beleggers op zo’n moment nog altijd hun geloof in de markt behouden en risico’s nemen, en tegelijk hun (geopolitieke) risico’s afdekken met goud.”

Mythe 3: Centrale banken weten van tevoren wat ze gaan doen

“Een ander broodje-aapverhaal is dat de vergaderingen van de Fed en andere centrale banken tot in detail zijn voorgekauwd. Zo verklaarde Fed Gouverneur Chris Waller tijdens de afgelopen Fed-vergadering nog dat de ‘dot plot grafiek’ een beetje achterhaald was. Ook ECB-president Christine Lagarde zegt het beleid van de bank af te stemmen op basis van de meest recente economische data en trends. Dit suggereert dat er een onderscheid is tussen data-afhankelijk en datatijdstip-afhankelijk.”

Mythe 4: Verkiezingen hebben grote impact op financiële markten

“Verkiezingen kunnen op korte termijn volatiliteit veroorzaken, maar op de langere termijn is die impact meestal nihil. Op enkele uitzonderingen na, behaalde de S&P 500 sinds 1929 tijdens de meeste regeringen een jaarlijkse beurswinst van 10% of meer. De realiteit is dat historisch gezien het monetaire beleid er veel meer toe doet dan wie er op welk moment in het Witte Huis zit. Sterke beursprestaties zijn bijna altijd het gevolg van een verkrappingscyclus van de Fed.”

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

