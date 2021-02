Kristjan Mee (Schroders): ‘Hoe beleggen in opkomende markten’

Institutionele beleggers hebben al lange tijd strategische posities in schuldpapier van opkomende markten (EMD) ingenomen. Maar waarop moet je letten bij deze categorie. Schroders komt nu met een ‘essential guide for investing in EMD’, met ondermeer aandacht voor: het échte verschil tussen obligaties in harde en lokale (zwakkere) valuta, hoe kun je de waarde van EMD-obligaties onderling vergelijken (of kan dat niet) en wat is eigenlijk de waarde van de benchmark in deze markt.

De uitdagingen waarmee de opkomende markten (EM) het afgelopen decennium werden geconfronteerd, hebben het enthousiasme van beleggers voor deze regio enigszins bekoeld. Maar aangezien de rendementen op schuldpapier van ontwikkelde markten steeds lager zijn, neemt de belangstelling voor hoger renderende EM-obligaties toe, constateert Kristjan Mee, strateeg bij Schroders.

EMD in lokale valuta groeit

EMD wordt nog altijd gezien als een niche. Terwijl EMD toch 22% van de totale markt voor schuldpapier uitmaakt. Daarvan is 85% in lokale valuta en 15% in harde valuta uitgegeven. Het aandeel in lokale valuta zal waarschijnlijk gaan groeien, omdat opkomende landen hun afhankelijkheid van externe financiering willen verminderen. Het aandeel van EMD in de wereldwijde schuldmarkt is nog relatief laag; gezien het feit dat het BBP van opkomende markten 41% van het mondiale BBP bedraagt, en naar verwachting zal stijgen tot 45% in 2024.

Sinds 2011 is het aandeel van lokale EMD licht gedaald, maar dit houdt verband met de aanzienlijke zwakte van een aantal EM-valuta’s. Hierdoor daalt de waarde van de uitstaande schuld wanneer deze in USD wordt uitgedrukt. Vooruitkijkend kan het aandeel van de lokale schuld weer gaan toenemen, naarmate meer landen binnenlandse obligatiemarkten ontwikkelen om hun afhankelijkheid van externe financiering te verminderen. Ook zou een herstel van de valuta’s van de opkomende landen automatisch leiden tot een groter aandeel van de lokale schuld wanneer deze in USD wordt uitgedrukt.

Dollars

EMD uitgegeven in dollars, of in harde valuta, kan het rendement verhogen, maar schiet tekort in diversificatie en liquiditeit. Het afgelopen decennium heeft dit segment goed gerendeerd. Maar EMD in lokale valuta biedt een betere liquiditeit en spreiding. Ondanks de toename van EMD in lokale valuta blijft de harde valutamarkt een belangrijke financieringsbron voor kleinere opkomende landen die niet beschikken over goed ontwikkelde binnenlandse markten. De verkoop van obligaties aan internationale beleggers is vaak de enige manier waarop deze landen kunnen lenen.

Omvang schulde

De EM-schuldmarkt van 4,3 biljoen dollar in harde valuta is opgesplitst in 1,3 biljoen dollar overheidspapier en 3 biljoen dollar bedrijfsschuld. De eerstgenoemde is het kleinste deel van het EMD-universum, maar is het meest in handen van internationale beleggers. Kijkend naar de regio’s, is Azië de grootste regio, met China alleen al dat 20% van alle verhandelbare schuld vertegenwoordigt. Mexico en Brazilië zijn de twee grootste Latijns Amerikaanse emittenten.

Daarentegen is de schuld in lokale valuta ter waarde van 24,8 biljoen dollar, ruwweg gelijk verdeeld tussen staatsschuld en bedrijfsschuld. Geografisch gezien is de EMD in lokale valuta nog sterker gericht op Azië en China. Azië vertegenwoordigt 78% en China 57% van alle verhandelbare schuld in lokale valuta. Dat betekent echter niet dat andere lokale obligatiemarkten klein zijn. Brazilië, Zuid-Korea en India hebben bijvoorbeeld grote binnenlandse obligatiemarkten met elk een omvang van meer dan een biljoen US-dollar.

Aanvulling

Volgens Mee kan EMD een nuttige aanvulling zijn op de beleggingsportefeuilles, aangezien de rente op obligaties uit ontwikkelde landen tot recorddiepte is gedaald. Maar beleggers moeten wel de verschillen in obligaties in harde en lokale valuta op waarde weten te schatten. Hoewel EMD in harde valuta rendement verhogend kan zijn, schiet de beleggingscategorie tekort op het gebied van diversificatie en liquiditeit. Schuld in lokale valuta’s daarentegen zijn meer liquide en bieden een betere spreiding. Ze vormen ook het grootste deel van de markt, hoewel beleggers verder moeten kijken dan benchmarkindices om toegang te krijgen tot de kansen in de breedte.

Binnen EMD in lokale valuta is de waarde niet uniform. Omdat opkomende landen variëren, verschillen ook de rendementen op de obligaties. Landen met positieve reële rendementen vormen een goed startpunt. Bovendien is de grootste waarde te vinden in valuta’s uit opkomende markten, die sinds 2011 aanzienlijk zijn gedeprecieerd.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15759 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht