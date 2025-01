La Financière de l’Échiquier benoemt Michel Saugné tot CIO

La Financière de l’Échiquier (LFDE) kondigt de benoeming van Michel Saugné (47) aan als CIO. Michel Saugné neemt op die manier de volledige verantwoordelijkheid voor het vermogensbeheer in LFDE op zich.

Sinds de fusie van Tocqueville Finance in LFDE in april 2024 was Michel Saugné al co-CIO naast Olivier de Berranger, CEO van LFDE. Deze bestuurswijziging ligt in lijn met de groeiambities van het nieuwe LFDE, de belangrijkste speler op het gebied van “conviction equity management” in Frankrijk en één van de leiders in Europa, met meer dan € 26 miljard aan vermogen onder beheer.

Michel Saugné staat nu aan het hoofd van één van de meest toonaangevende vermogensbeheerteams in Parijs. Het team bestaat uit meer dan 50 beheerders en analisten en is onderverdeeld in 15 expertisegebieden. Het bestrijkt een breed spectrum van activaklassen in termen van stijlen, thema’s en regio’s, ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van de klanten en de verschillende marktcontexten. LFDE is sinds 2010 gespecialiseerd in internationale aandelen en heeft de ambitie om haar expertise verder uit te breiden.

Olivier de Berranger, CEO van La Financière de l’Échiquier zei: “Michel heeft een diepgaande expertise in vermogensbeheer. Als ervaren beheerder heb ik het volste vertrouwen in het succes van ons groeiproject. Ons doel is om nieuwe markten te veroveren en tegelijkertijd te blijven innoveren, een sleutelelement in het DNA van LFDE. ”

Michel Saugné, CIO van La Financière de l’Échiquier voegt eraan toe: “Mijn aanstelling als CIO is een stimulerende uitdaging. Ik weet dat ik kan rekenen op een solide en ervaren beheerteam om het werk dat enkele maanden geleden is begonnen te versnellen en een leider in “conviction equity management” in Europa op te bouwen. ”

