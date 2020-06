Lage rente VS is dramatisch (Pimco)

De cash rate in de VS, de korte rente, blijft de komende vijf jaar laag. De terugval van de cash rate van 1,9% eind vorig jaar naar 0,5% nu, noemt ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco ‘dramatisch’.

Cash rates vormen de basis van alle rendementen en een lagere cash rate levert lagere absolute rendementen op voor de belangrijkste bèta’s op de markt. “De vijfjaarsverwachting voor het rendement op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties is 1,4%, wat een geleidelijke stijging van de obligatierendementen op de lange termijn betekent.” Het Amerikaanse fondshuis verhoogde de rendementsverwachting voor bedrijfsobligaties door hogere creditspreads.

Pimco is optimistischer over aandelen, bedrijfsobligaties en valuta’s uit ontwikkelde en opkomende markten, onder andere door een huidige dure dollar. De obligatiebelegger verwacht dat Amerikaanse aandelen de komende vijf jaar een jaarlijks rendement van 3,7% zullen opleveren. Het rendement op cash is historisch gezien laag, maar ligt in de VS nog altijd hoger dan in Duitsland of Japan.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

