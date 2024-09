Langetermijntrends EUR/JPY en USD/JPY blijven negatief

Vorige week liet de Bank of Japan het monetaire beleid ongewijzigd in lijn met de consensusverwachtingen. Gouverneur Ueda zei dat de centrale bank haar beleidsrente weer zal verhogen als de inkomende macro-economische cijfers toelaten, maar dat ze daar geen haast mee heeft.

Ze is dus voorzichtiger met het verhogen van de rente. Sinds de squeeze in shortposities in de zomer heeft de markt netto yen longs opgebouwd. Hoewel netto long posities minder vaak voorkomen dan netto short posities en de totale posities veel kleiner zijn dan in vergelijking met netto short posities, hebben de netto longs de hoogtepunten van 2021 overschreden. Vanuit historisch perspectief is de recente netto long positie vergelijkbaar met eerdere ‘pieken’ en dus omvangrijker dan gemiddeld (zie grafiek linksonder). Overigens is sinds halverwege september de yen gedaald ten opzichte van de euro en de Amerikaanse dollar waarschijnlijk doordat beleggers een deel van hun long posities weer hebben afgebouwd.

Voor de komende maanden verwachten we minder agressieve renteverlagingen (dan de marktconsensus) door de Fed. Wij denken dat de Bank of Japan een voorzichtige houding aanneemt en de rente nogmaals met 25 basispunten gaat verhogen dit jaar. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Dit is in lijn met mediaanverwachting van analisten. Daarom is het waarschijnlijk dat de dollar vanuit het oogpunt van monetaire beleidsverwachtingen steun zal krijgen. Maar de onzekerheid rond de Amerikaanse verkiezingen zou op korte termijn een negatief effect kunnen hebben op de dollar. Over het geheel genomen denken we dat USD/JPY en EUR/JPY relatief dicht bij de huidige niveaus blijven en onder de tweehonderddaags voortschrijdende gemiddelden blijven. Dit geeft aan dat de langetermijntrends voor USD/JPY en EUR/JPY negatief blijven.

In een FX-weekbericht in mei gaven we aan dat de Chinese yuan ruimte had om te herstellen. Het kleiner wordende verschil in beleidsrente tussen de VS en China heeft de yuan gesteund, net als de andere maatregelen die de Chinese centrale bank en de overheid hebben genomen om de economie te ondersteunen. Deze week verlaagde de centrale bank de 7-daagse reverse repo-rente met 20 basispunten, van 1,7% naar 1,5%, en de beleidsrente voor de eenjarige middellange kredietfaciliteit van 2,3% naar 2,0%. De centrale bank kondigde ook plannen aan om de hoeveelheid geld te verminderen die banken in reserve moeten houden. Sinds 24 juli is USD/CNY gedaald van 7,24 naar 7,02 vandaag (sterkere yuan), grotendeels door de algemene zwakte van de dollar als gevolg van de verwachting van renteverlagingen door de Fed.

Voor de rest van dit jaar verwachten we dat USD/CNY in een bandbreedte van 7,0-7,1 zal blijven om de volgende redenen. Aan de ene kant gaat onze Fed-visie uit van minder renteverlagingen dan de markt; als onze visie uitkomt zou dit zou de dollar moeten ondersteunen. Aan de andere kant kunnen een herstel van de Chinese economie en de onzekerheid over de Amerikaanse verkiezingen de dollar onder druk zetten ten opzichte van de yuan. Onze voorspellingen voor USD/CNY staan op 7,10 voor het einde van dit jaar en op 6,80 eind volgend jaar. Maar in het geval van een overwinning van Trump met hoge en brede Chinese tarieven, zal de yuan waarschijnlijk aanzienlijk verzwakken.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

