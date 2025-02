Lars Luiting (We-Trust): ‘Volatiliteit opent de deur voor strategische posities’

De valutamarkten staan onder hoge spanning door de invoering van nieuwe Amerikaanse importheffingen per 1 februari 2025. De eerder aangekondigde heffingen op producten uit Mexico en Canada zijn voorlopig uitgesteld, maar nog niet volledig van de baan, wat voor aanhoudende onzekerheid zorgt. De importheffingen op Chinese goederen van 10% blijven van kracht. De dreiging van verdere maatregelen richting Europa vergroot de onzekerheid en zet de euro onder druk.

“Beleggers reageren nerveus op de dreiging van extra importheffingen, wat zorgt voor forse schommelingen in de euro,” zegt Lars Luiting, Head of Trading van het valutahedgefund We-Trust. “Maar waar de een risico ziet, ziet de ander kansen. Deze volatiliteit opent de deur voor strategische posities, vooral in veilige havens zoals de yen.”

Euro onder druk door Amerikaanse importheffingen

De euro heeft in de afgelopen maanden een neerwaartse trend ingezet en We-Trust verwacht dat deze verzwakking zal doorzetten als de VS haar protectionistische koers voortzet. Als de Amerikaanse importheffingen zich richten op Europese producten, kan de euro richting 1,00 ten opzichte van de dollar dalen.

“De markt speelt al in op mogelijke nieuwe importheffingen op de Europese auto-industrie en high-techsector,” aldus Luiting. “Als de Amerikaanse importheffingen zich richten op deze sectoren, raakt dat de eurozone disproportioneel en kan de euro structureel verzwakken ten opzichte van de dollar.”

Dollar beweegt door onzekerheid

De Amerikaanse dollar reageert volatiel op de ontwikkelingen. In eerste instantie zorgden de importheffingen voor een versterking van de dollar, maar onzekerheid over de invoering en mogelijke tegenmaatregelen vanuit China en de EU veroorzaken sterke koersbewegingen van de dollar.

“Beleggers wegen continu de impact van de handelsspanningen af,” zegt Luiting. “De eerste reflex was een sterkere dollar, maar naarmate de economische gevolgen duidelijker worden, kan dat snel omslaan. We zien beleggers zoeken naar alternatieven, wat de volatiliteit verhoogt.”

Yen profiteert als veilige haven

In tijden van economische onzekerheid trekken investeerders massaal naar veilige havens zoals de Japanse yen. De munt wordt extra ondersteund door signalen dat de Bank of Japan haar rentebeleid kan aanscherpen. “De yen heeft in het verleden bewezen een veilige haven te zijn in periodes van handelsspanningen,” zegt Luiting. “Met mogelijke renteverhogingen in Japan wordt die rol alleen maar sterker. We zien dat beleggers kapitaal verplaatsen naar de yen als afdekking tegen risico’s.”

Instapmomenten

Volgens We-Trust blijft de huidige volatiliteit kansen bieden voor actieve valutahandelaren. “De markt biedt op korte termijn interessante instapmomenten in valuta’s die sterk reageren op geopolitieke ontwikkelingen. Strategische long-posities in de yen, en short-posities in de euro bij toenemende handelsspanningen, kunnen rendabel zijn,” aldus Luiting. “Daarnaast is het van belang om rekening te houden met een mogelijk uitstel of zelfs afstel van de verwachte importheffingen, indien de VS tot definitieve handelsafspraken komt. Dit kan resulteren in strategische koopkansen voor de dan uitgesloten valuta’s.” Handelsposities met dit rendementspotentieel kunnen een significante bijdrage leveren aan de verwachte prestaties van het fonds. “Tenslotte blijft het cruciaal om de retoriek van centrale banken scherp in de gaten te houden, aangezien beleidswijzigingen plotselinge marktbewegingen kunnen veroorzaken.”

