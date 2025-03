Leningen vastgoed gaan verdubbelen

De markt voor private credit – niet-bancaire leningen voor bedrijven, infrastructuur en vooral commercieel vastgoed – kan de komende vijf jaar verdubbelen, mede gedreven door veranderende regelgeving, zegt Andrew Radkiewicz, global head of Private Debt Strategy and Investor Solutions bij PGIM Real Estate.

“De invoering van nieuwe Basel-regels blijft druk zetten op de balansen van banken, waardoor ze niet alleen hun exposure naar vastgoed afbouwen, maar ook minder risico nemen als ze vastgoedfinanciering verstrekken. Dit biedt steeds meer kansen voor alternatieve kredietverstrekkers om de financieringsgaten op te vullen die banken achterlaten.”

In Europa wordt nog altijd meer dan 85% van alle leningen voor commercieel vastgoed verstrekt door banken. In de VS is de kapitaalmarkt voor vastgoedfinanciering veel diverser. “Opvallend is dat de totale markt voor vastgoedleningen in Europa slechts half zo groot is als die in de VS, terwijl Europese banken juist meer verstrekken dan hun Amerikaanse tegenhangers. Dat geeft een indicatie van het groeipotentieel voor private credit in deze sector.”

Ook cyclische factoren spelen mee. Radkiewicz: “In de afgelopen drie jaar is commercieel vastgoed in Europa gemiddeld met bijna 30% in waarde gedaald. Dat is een sterkere correctie dan na de kredietcrisis. We voorzien nu in deze fase van de cyclus hoge rendementen en een lager kredietrisico. Daarom beschouwen we de komende drie jaar als een uitstekend moment om in vastgoedleningen te beleggen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20635 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht