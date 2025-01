LFDE: ‘De terugkeer van het contrair beheer?’

Op de markten kan, net als bij het boksen, de psychologie op een verrassende manier veranderen. Aan de ene kant van de ring de VS, met sterke groei, een onverzadigbare consument, hoge verkiezingsverwachtingen en een beleid gericht op het beschermen van Amerikaanse belangen. Aan de andere kant Europa, met zwakke groei, meer spaargedrag dan consumptie, en een onrustige politieke situatie door instabiliteit in Frankrijk en de Duitse verkiezingen. De visie van Michel Saugné, CIO en Enguerrand Artaz, Beheerder, van La Financière de l’Échiquier (LFDE) |

Op papier ziet de wedstrijd er des te onevenwichtiger uit, gezien de duidelijke resultaten van de eerste ronde: in 2024 steeg de S&P 500 voor een belegger in euro’s met 33,6%, tegenover 9,6% voor de Stoxx Europe 600.

De enorme kloof tussen de VS en Europa versterkt de dominantie van de VS, maar er zijn valkuilen voor de Amerikaanse economie. Trump’s maatregelen, zoals hogere invoerheffingen, deportaties en bezuinigingen, kunnen de economie verstoren, die zelf ook zwakke punten vertoont.

Verslechterende arbeidsmarkt en hoge aandelenwaarderingen vormen risico

Vooral de arbeidsmarkt blijft verslechteren. Sinds enkele maanden is de stijging van de werkloosheid in toenemende mate te wijten aan het directe verlies van banen. We moeten goed in de gaten houden of deze trend doorzet, want de soliditeit van de Amerikaanse consumentenbestedingen hangt nu in grote mate af van het behoud van inkomen uit arbeid. De gezondheid van de banenmarkt is des te crucialer omdat de aandelenmarkten, met hun zeer hoge waarderingen en zeer optimistische beleggershouding, anticiperen op een perfect economisch scenario. De asymmetrie is daarom onaantrekkelijk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan: hoewel de economische situatie momenteel solide is, zijn er weinig goede verrassingen te verwachten en de kleinste hik zou kunnen leiden tot een aanzienlijke inkrimping van de waarderingsmultiples.

Europees pessimisme biedt kansen voor onverwachte marktverbeteringen

Europa heeft een zwakke economische groei en politieke instabiliteit, wat het pessimisme over Europese activa vergroot. Het recordverschil in waardering tussen Europese en Amerikaanse aandelen weerspiegelt dit. De vooruitzichten voor 2025 zijn somber, met het risico van hogere Amerikaanse invoerheffingen. Toch zouden positieve verrassingen, zoals een einde aan het Russisch-Oekraïense conflict of herstel in China, een grote impact kunnen hebben. In Europa zijn de risico’s lager, en goed nieuws kan het sentiment verbeteren en de aandelenmarkten doen opleven, wat een gunstiger asymmetrie biedt dan de VS.

Het is voor beleggers uiteraard geen kwestie van naïef dromen over een wonderbaarlijke verandering in het leiderschap, maar het gaat daarentegen om een hernieuwd geloof in de grondreflex van het contrair beheer, dat in de afgelopen twee jaar in verval was geraakt: winst durven nemen op wat iedereen koopt en diversifiëren waar niemand anders durft te beleggen.

