LGIM verwacht aanzienlijke instroom in Indiase staatsobligaties

Lee Collins, Head of Index Fixed Income bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM), geeft het volgende commentaar bij de aangekondigde opname van Indiase staatsobligaties in de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index:

“India is de op een na grootste markt voor staatsobligaties van opkomende markten. We zijn verheugd dat JPMorgan het land zal opnemen in de GBI-EM Global Diversified Index.”

“India staat al een aantal jaren op de agenda van veel indexaanbieders, net zoals de Chinese staatsobligaties in aanloop naar hun opname in de belangrijke indices in 2021. De steun van marktdeelnemers voor inclusie van nieuwe landen begint meestal voorzichtig, maar neemt daarna toe als beleggers meer vertrouwd raken met de specifieke toegangsvereisten van het land.”

“Bij de Indiase staatsobligaties maakten indexproviders zich vooral zorgen over de omwisseling (‘repatriëring’) van de roepie in de eigen munt, de afhandeling en registratie van transacties en de belastingen. LGIM vindt al langer dat India voldoende toegankelijk is voor buitenlandse investeerders en dat het land niet mag worden uitgesloten omwille van deze factoren. Andere landen die al in de index zijn opgenomen, worden immers met vergelijkbare uitdagingen geconfronteerd. De grootste aanjager van de opname van India was de oprichting van het Fully Accessible Route (FAR) programma in 2020, een obligatiemarkt die aanzienlijk is gegroeid tot een omvang van ongeveer 400 miljard dollar. Deze groei heeft ook een zinvolle dagelijkse liquiditeit met zich meegebracht die een aanzienlijke capaciteit zal toevoegen aan het totale indexuniversum.”

“De beslissing om India in de index op te nemen, zal resulteren in een aanzienlijke instroom van buitenlandse investeerders. We hebben de L&G INR India Bond ETF bijna twee jaar geleden gelanceerd met dit scenario in gedachten. We menen dat de markt een aantrekkelijke yield kan bieden, samen met een volatiliteit en een maximale drawdown die vergelijkbaar zijn met die van emittenten zoals de VS en China, die een lagere yield bieden en hoger gewaardeerd zijn. Bovendien is de correlatie laag met andere emittenten uit opkomende en ontwikkelde markten.”

