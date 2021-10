LGIM zoekt kansen in China

De zwaardere regelgeving voor Chinese bedrijven in vastgoed, internet, onderwijs en gaming, leidde tot dalende aandelenkoersen. Maar op de lange termijn worden de Chinese aandelen- en obligatiemarkt weer interessant om in te beleggen, meent Erik Lueth, Global Emerging Market Economist bij Legal & General Investment Management.

De repressie was pijnlijk voor beleggers in aandelen en zal zeker wegen op de groei op korte termijn. Maar al met al past de regelgevingscampagne van de Chinese autoriteiten in de bredere ontwikkelingsstrategie van het land. “Door de financiële stabiliteit te bevorderen en de scherpe kantjes van de ongelijkheid af te zwakken, zal dit volgens ons de groei op lange termijn een gezondere basis geven.”

Volgens Lueth is de rode draad door de initiatieven het duurzamer maken van de groei: minder vatbaar voor financiële crises, rechtvaardiger en gericht op innovatie. In tegenstelling tot de Sovjet-Unie destijds, is China niet van plan de particuliere sector of de markten af te schaffen. “Integendeel, het zal waarschijnlijk markten en de particuliere sector blijven gebruiken om bredere sociale doelstellingen te verwezenlijken.”

“Wij zijn positief over Chinese staatsobligaties omdat zij diversificatie bieden en een redelijke yield opleveren in een omgeving van versoepelend monetaire beleid. Gezien de recente verkoopgolf worden Chinese aandelen volgens ons eveneens interessanter. We wachten echter op krachtiger beleidsondersteuning.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16615 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht