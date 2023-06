Lichtpuntje voor Prosus

Prosus, een wereldwijde investeerder met focus op technologie-aandelen, is met een weging van meer dan 5% een van de grotere fondsen in de Nederlandse AEX Index. Na de waarschuwing voor een winstdaling op 14 juni publiceerde het concern vandaag de definitieve jaarcijfers over het boekjaar dat liep tot en met 31 maart 2023. De gemelde omzetgroei van 16% is niet voldoende om het aandeel weer te laten stijgen tot boven de openingskoers van €76 bij de beursgang in 2019, maar de aangekondigde versimpeling van de aandeelhoudersstructuur werd met gejuich ontvangen.

Prosus is een investeringsmaatschappij met acht beursgenoteerde belangen en een stuk of tachtig niet-beursgenoteerde belangen. Het aandeel Prosus handelt ongeveer 40% lager dan het bedrijf zelf zou verwachten op basis van de optelsom van de gepercipieerde waarden van alle deelnemingen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Complicerende factor én troefkaart voor Prosus is en blijft het grote belang in het Chinese Tencent, dat ongeveer 75% van de intrinsieke waarde van Prosus vertegenwoordigt. De aandelenkoers van Prosus volgt dan ook de bewegingen in de Chinese techsector, die te lijden heeft onder het verscherpt toezicht van de overheid en een trager dan verwacht economisch herstel in de thuismarkt.

Prosus-beleggers snakken naar een ‘Meta-moment’. Een wijziging van de strategische koers die een nieuwe periode van groei mogelijk maakt. Een eerste aanzet naar een opleving van het aandeel werd vandaag gezet met de versimpeling van de aandeelhoudersstructuur. De vervlechting met moederbedrijf Naspers, die Prosus oprichtte om de online activiteiten in onder te brengen, verhinderde verdere terugkoop van eigen aandelen. De aangekondigde ontvlechting leidde in de ochtend tot een koerssprong van bijna 10%.

Zware dobber Tencent

Om minder afhankelijk te worden van de Chinese aandelenmarkt heeft Prosus het belang in Tencent teruggebracht van 29% naar 26%. Tencent heeft al tijden te maken met strenge wetgeving van de Chinese overheid ten aanzien van videospellen. Ook valt het aantrekken van advertentie-inkomsten na drie jaar van zware lockdowns tot op heden tegen.

Met 1,3 miljard gebruikers van de superapp WeChat heeft Tencent echter nog steeds goud in handen op het moment dat de Chinese economie aantrekt. Ook uit Tencent Cloud zou meer te halen moeten zijn als je kijkt naar de sterke prestaties van Amazon, Microsoft en Google. In tegenstelling tot concurrenten heeft Tencent nog geen AI-aankondiging gedaan. De integratie van Artificial Intelligence in nieuwe videospellen kan een nieuwe impuls geven.

Kan Prosus een echt ‘Meta-moment’ beleven?

Meta spendeerde miljarden aan de visie op de metaverse, die door beleggers niet werd begrepen. Het aandeel kelderde, totdat Mark Zuckerberg beloofde meer te gaan letten op winstgevendheid. Bij Prosus werd de zware winstwaarschuwing voornamelijk veroorzaakt door het afwaarderen van deelnemingen, vaak jonge groeibedrijven die veel last hebben gehad van de snel gestegen rente in 2022. Toch huist er in die portefeuille met deelnemingen een aanzienlijke potentieel. Met een duidelijke visie op de toekomst gevolgd door concrete, transparante resultaten, hoeft de koerssprong van vandaag geen eenmalige opleving te zijn en kunnen er kansen liggen voor een langere periode van groei.

