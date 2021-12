Maarten Leen (ING): ‘Alle ogen gericht op Fed en ECB’

Financiële markten lijken zich niet al teveel zorgen te maken over de gevolgen van hernieuwde lockdowns en de omikronvariant voor de economische groei. Belangrijk is wel dat centrale banken niet al te hard op de rem gaan staan. De Visie van Maarten Leen, econoom ING.

In Europa neemt de economische onzekerheid toe nu veel regeringen weer hebben besloten om delen van de economie op slot te doen. Algemeen wordt voor het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste van volgend jaar een flink lager groeitempo verwacht. De jongste economische cijfers voor de landen uit het eurogebied illustreren dat de economische groei al eerder aan momentum aan het verliezen was. Zo blijkt dat de Duitse industrie in oktober flink minder orders uit het buitenland heeft ontvangen. De buitenlandse orders lagen 13,1% onder het niveau van september. Weliswaar steeg de industriële productie in oktober met 2,8% ten opzichte van september maar het niveau van de productie is nog steeds erg laag. Vergeleken met een jaar eerder wordt er 0,6% minder geproduceerd. In Italië en Spanje is er in oktober 0,6 respectievelijk 0,4% minder geproduceerd dan in de maand ervoor.

China

Maar beleggers konden zich deze week optrekken aan de voor de Chinese economie aangekondigde stimuleringsmaatregelen. De Chinese centrale bank maakte bekend dat het de ‘reserve requirement ratio’ vanaf volgende week zal verlagen met 0,5%- punt. Hierdoor kunnen commerciële banken makkelijker geld uitlenen. Hiervan profiteert niet alleen de Chinese economie maar indirect ook de rest van de wereld. Beleggers lijken zich over het algemeen niet al teveel zorgen te maken over de nieuwe omikronvariant van het coronavirus. De Amerikaanse S&P500 aandelenindex bevindt zich rond het niveau van voor 24 november toen het nieuws over deze nieuwe virusvariant algemene bekendheid kreeg. Europese aandelenindices liggen weliswaar nog onder dit niveau maar hebben wel een flink deel van de eerdere dip goedgemaakt.

Markten

Financiële markten lijken er vanuit te gaan dat de negatieve effecten vanwege hernieuwde lockdowns en de gestegen energieprijzen beperkt zullen blijven en dat er in de loop van volgend jaar meer ruimte voor economische groei komt geholpen door de gunstige vermogenspositie van veel huishoudens. Wat roet in het eten van beleggers kan gooien, zijn centrale banken die te veel op de rem gaan staan. Hierover krijgen we volgende week meer duidelijkheid. Dan komen zowel de Fed als de ECB bijeen om over de verdere monetaire koers te praten. In de VS lijkt een renteverhoging zich het snelst aan te dienen. Het groeiend aantal openstaande vacatures onderstreept dat de lonen daar onder opwaartse druk staan. Dat kan zich vertalen in verder oplopende prijzen. In oktober waren er in de VS meer dan 11 miljoen openstaande vacatures; maar iets minder dan de vorige top van juli. Voor de ECB is een renteverhoging nog niet aan de orde maar zal het opkoopprogramma van obligaties waarschijnlijk wel in omvang worden beperkt

