Maarten Leen (ING): ‘Alsmaar oplopende rente’

De rentes lopen alsmaar verder op. Centrale banken zijn hier niet gelukkig mee en proberen de rentestijging af te remmen. Het is de vraag of het bij verbale interventie zal blijven. De Visie van Maarten Leen, econoom ING.

Ook deze week stond weer in het teken van oplopende rentes. De 10-jaarsrente in de VS steeg per saldo met 14 basispunten en noteerde op het moment van schrijven 1,48%; meer dan een 0,5%-punt hoger dan begin dit jaar. De Duitse 10-jaarsrente steeg slechts met 5 basispunten maar ligt inmiddels toch alweer 0,3%-punt boven de stand van begin januari. Verwachtingen omtrent aantrekkende economische groei en oplopende grondstoffenprijzen liggen aan de rentestijging ten grondslag.

Vooruitzichten

Dat de economische vooruitzichten geleidelijk aan beter worden, werd deze week bevestigd door de Duitse IFO-index en de Europese Sentiment Indicator (ESI). De IFO-index – die een weergave is van het Duitse ondernemersvertrouwen – steeg van 90,3 in januari naar 92,4 in februari. Dit wijst erop dat de Duitse economie de huidige lockdown wat beter lijkt door te komen dan eerder gedacht. De ESI steeg van 91,3 in januari naar 93,1 in februari. Hiermee lijkt ook de eurozone als geheel het in het eerste kwartaal wat beter te doen dan verwacht. Dit geldt vooral voor de maakindustrie. Bedrijven werkzaam in de dienstensector lijden nog steeds onder de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus te bestrijden. Vooral ondernemers uit de maakindustrie gaven aan wat meer prijsdruk te ervaren vanwege duurder geworden grondstoffen.

Nog steeds laag

Ondanks dat de huidige rentestanden historisch gezien nog steeds erg laag zijn, lijken centrale bankiers zich toch wat ongemakkelijk te voelen bij de oplopende rentes. ECB-president Lagarde zei deze week de renteontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en medebestuurder Schnabel waarschuwde ervoor dat een te abrupte rentestijging het economisch herstel in gevaar zou kunnen brengen.

Ook de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, probeerde de renteverwachtingen te temperen. Hij maakte duidelijk dat de Fed nog ver verwijderd is van haar doelstellingen ten aanzien van werkgelegenheid en inflatie. Een mogelijk later dit jaar oplopende inflatie zou van voorbijgaande aard zijn. Die uitspraken wijzen erop dat – zelfs met een enorme begrotingsstimulans voor de Amerikaanse economie in het vooruitzicht – de Amerikaanse centrale bank voorlopig nog zal doorgaan met het opkopen van obligaties en dat van een renteverhoging nog lang geen sprake zal zijn.

Meer obligaties kopen

Het is de vraag of het bij verbale interventies zal blijven. De hoofdeconoom van de ECB opperde de mogelijkheid van extra obligatieaankopen om de rentestijging een halt toe te roepen. Een mogelijkheid die inderdaad niet valt uit te sluiten. Naast de renteontwikkeling in het algemeen kan hierbij ook het specifieke verloop van de Italiaanse rente een rol spelen. Gezien de omvang van de Italiaanse economie zou een stijging van de Italiaanse rente snel de bij de ECB favoriete BBP-gewogen 10-jaarsrente omhoog kunnen stuwen. Het renteverschil tussen Italiaanse en Duitse staatsobligaties liep deze week op met 10 basispunten.

