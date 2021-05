Maarten Leen (ING): ‘Angst’

Waar ‘tapering’ in het begin van dit jaar vooral een thema was op de Amerikaanse rentemarkt, leidt dit nu – met het einde van de lockdown in zicht – tot speculatie op de Europese rentemarkten. De Visie van Maarten Leen, econoom ING.

Deze week werd bevestigd dat de economie van de eurozone zich sinds begin dit jaar in een recessie bevindt. Na in het laatste kwartaal van 2020 met 0,7% te zijn gekrompen ging er in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 0,6% van af.

Maar dit is de economie in de achteruitkijkspiegel. Als we vooruitkijken ziet het er gelukkig veel beter uit. Het tempo van vaccinatie is flink verhoogd en ligt in veel landen – waaronder Nederland – nu per 100 inwoners hoger dan in de VS. Israël laat zien hoe groot het vaccinatie-effect kan zijn. Daar is het aantal nieuwe besmettingen gedaald tot minder dan vijf per dag. Het hoge vaccinatietempo biedt daarmee uitzicht op een flink economisch herstel na de ‘double dip lockdown’ recessie.

In samenhang met de versnelde vaccinatie en de sterke daling van het aantal nieuwe besmettingen is het vertrouwen in het economisch herstel toegenomen en zijn de rentes gestegen. Sinds begin dit jaar is de Duitse 10-jaarsrente met 45 basispunten (bp) gestegen (nu -0,10%) waarvan meer dan de helft in de laatste maand. De

Nederlandse 10-jaarsrente is sinds meer dan een week niet meer negatief (0,03%). In de VS is de rentestijging met een oploop van 75 bp sinds begin dit jaar groter geweest.

Stijging

Een stijging die zich geheel in het eerste kwartaal heeft voltrokken. Sindsdien beweegt de Amerikaanse 10-jaarsrente zich per saldo zijwaarts. De Amerikaanse economie heeft zich eerder en krachtiger hersteld dan de Europese en er is daar meer zorg over een mogelijk te hoog oplopende inflatie en speculatie over een afbouw van het obligatieopkoopprogramma (QE) van de Fed (de zogenoemde ‘tapering’).

In april bedroeg de inflatie 4,2%. Vanuit de arbeidsmarkt komen er signalen dat bedrijven steeds hogere lonen moeten bieden om werknemers aan zich te kunnen binden en ondernemers blijken in staat om de gestegen kosten door te berekenen. Het is dan ook niet vreemd dat een aantal Fed-bestuurders er tijdens de laatste rentevergadering van de Federal Reserve over zijn begonnen om later dit jaar de eventuele afbouw van het QE-programma te gaan bespreken. Dat bleek uit de gepubliceerde notulen. Voor de meeste beleggers zal dit echter geen verrassing zijn geweest en de rente reageerde uiteindelijk dan ook nauwelijks op deze ‘onthulling’.

Verwachting

ING gaat er vanuit dat de Fed in december zou kunnen gaan beginnen met ‘tapering’. Ook al zal de ECB dit jaar waarschijnlijk nog geen begin maken met het terugdraaien van QE, verwachtingen omtrent tapering later in 2022 beïnvloeden nu al wel de rentes. Niet alleen is de Duitse 10-jaarsrente gestegen, ook het verschil tussen de Italiaanse en Duitse rente is de afgelopen maanden met zo’n 20 basispunten toegenomen. Want als de ECB minder obligaties gaat opkopen zal dit relatief ten koste gaan van Italiaanse staatsleningen

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16097 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht