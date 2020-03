Maarten Leen (ING): ‘China aan de beterende hand’

Ondanks een onverwacht snelle renteverlaging door de Fed is de stemming op de financiële markten niet echt verbeterd. Aldus Maarten Leen, econoom bij ING. In China gaat het beter.

Ondertussen lijkt in China de situatie enigszins te stabiliseren. In China neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen steeds verder af. Ook de Chinese economie lijkt weer aan te trekken. Was iemand ruim een week geleden tijdens spitsuur 20% langer onderweg dan buiten de spits, nu is dat 30%. Meer files betekent dat er weer meer mensen naar het werk gaan.

Ook beginnen de zes grootste energiecentrales van het land steeds meer kolen te verbruiken. Deze week circa 10% meer dan een week geleden. Dit wijst erop dat er steeds meer fabrieken weer open gaan. Ook blijft het aantal onroerend goed transacties groeien. Het dagelijks gemiddelde aantal van tweeduizend transacties in dertig belangrijke Chinese steden ligt weliswaar nog ver onder normaal (4 à 5 duizend transacties per dag) maar is wel duidelijk hoger dan pakweg twee weken geleden toen er maar duizend transacties per dag werden afgesloten. Hieruit kan worden afgeleid dat het vertrouwen langzaam aan het terugkeren is.

Beleggers in Chinese aandelen lijken tegen deze achtergrond te concluderen dat de uitbraak van het coronavirus onder controle is en dat de economie weer op gang begint te komen. De CSI 300 aandelenindex, die het koersverloop weergeeft van 300 belangrijke op de beurs van Shanghai en Shenzhen verhandelde aandelen, heeft de eerdere koerscorrectie alweer achter zich gelaten. Hoe anders is het beeld buiten China. Daar is sprake van een groeiend aantal nieuwe besmettingen (2- 2½ duizend per dag) en zijn de aandelenmarkten fors in mineur.

